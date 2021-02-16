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منوعات

دراسة: الإصابة بـ كورونا تؤدي إلى تشوهات في مقلة العين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:26 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت دراسة جديدة عن أثر جانبي محتمل آخر لفيروس كورونا يؤثر على مقل العيون.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية،، فإن الباحثين حذروا من أن الإصابة بفيروس كورونا قد تؤدي إلى التهاب مقل العيون وتؤدي إلى تكوين عقيدات غامضة في الجزء الخلفي من العين.



ولا يعرف الخبراء حتى الآن أسباب هذه العقيدات أو تأثيرها على صحة المريض على المدى الطويل.



ومع ذلك ، كشفت دراسة أجريت على 129 مريضًا فرنسيًا  أصيبوا بفيروس Covid-19 خضعوا لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أن تسعة منهم ما يساوي  (سبعة في المائة) يعانون من تشوهات في العين .



وأشارت الصحيفة إلى أنه تم علاج ثمانية من المرضى في الدراسة في مرحلة العناية المركزة.


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