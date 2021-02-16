محافظ سوهاج: انعقاد لجنة مواجهة الأزمات لمتابعة سوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج انعقاد اللجنة المشكلة لمواجهة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية ومراقبة الموقف على مدار الساعة، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع أية شكاوى طارئة، ومجابهة واحتواء أية أحداث والتعامل معها.







