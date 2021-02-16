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محافظات

محافظ سوهاج: انعقاد لجنة مواجهة الأزمات لمتابعة سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:32 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج انعقاد اللجنة المشكلة لمواجهة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية ومراقبة الموقف على مدار الساعة، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع أية شكاوى طارئة، ومجابهة واحتواء أية أحداث والتعامل معها.


وضمت اللجنة كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، ومديري إدارات الأزمات، والشئون المالية والإدارية، والتخطيط، والتفتيش المالي والإداري، والأمن، والمتابعة الميدانية بالديوان العام، ووكلاء وزارات الري، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والطرق، والإسكان، والشباب والرياضة، والصحة، وممثلي الحماية المدنية، والهلال الأحمر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، ومديرية الأمن، والمستشار العسكري، والمرور، والمرافق، والحماية المدنية.
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