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حسام الخولي يطالب بإرسال ملف الزيادة السكانية لمجلس الشيوخ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:49 م
صدى البلد
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عادل نصار
حذر حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، من مشكلة الزيادة السكانية، مؤكدا أنها خطر يهدد المصريين بشدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"كل واحد يحاسب على فاتورته متشيلنيش ما فعلت في موضوع الزيادة السكانية". 

وقال حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إننا في حاجة إلى أن نعي خطورة الزيادة السكانية، مطالبا بارسال ملف الزيادة السكانية لمجلس الشيوخ لكي نصل لحلول فيه.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية؛ ضمن مشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، إن المجمع يضم مراكز علاجية متكاملة في تخصصات مختلفة وأقسام طوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

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