ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: 800 مليون جنيه أنفقت على مرفق الإسعاف

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:45 م
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظومة الإسعاف شهدت فى الفترة الأخيرة تطورا كبيرا، موضحًا أن هناك 800 مليون جنيه تم إنفاقها على منظومة الإسعاف.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أن اليوم انضم حوالى 203 سيارات إسعاف جديدة، وهناك نفس العدد من السيارات تم رفع كفاءتها.

ولفت إلى أن هناك 900 سيارة جديدة انضمت لوزارة الصحة خلال آخر 6 سنوات، وتم توفير سيارات بكل التمركزات.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم تزويد 203 سيارات إسعاف وتطوير 204 أخرى من السيارات النمطية، كما أنه تم تزويد سيارات الإسعاف بالمركز الرئيسي في القاهرة.


وأضافت "زايد"، أنه جار تدشين أكاديمية ومقر رئيسي للإسعاف خلال الأسابيع القليلة الُمقبلة، والعمل على تزويد نقاط الإسعاف، موضحة أن المنظومة الجديدة تلغي إنفاق المواطن من جيبه،  كما سيتم تسخير كل العقبات من أجل العمل على مجانية منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المواطنين، مؤكدة على تفعيل المراقبة في المحافظات.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبى بالإسماعيلية، أنه تم تواجد بعض العنابر فى العديد من مستشفيات التى تم بناؤها من أكثر 100 عام، بالرغم من عدم تواجد تلك العنابر ولكنها تواجدت في تلك المستشفيات، معقبة: "طورنا أكثر من 34 مستشفى حميات وصدرية بنصف مليار جنيه تقريبا، حيث إن تلك المستشفيات كانت حائط الصد الرئيسي فى فرز حالات كورونا".


وأوضحت أن مبادرات الأمراض غير السارية لها تأثير على الاقتصاد المصرى، حيث تم القيام بدراسة مع البنك الدولى ووجد أنها ستقوم بزيادة الناتج المحلى بـ35%، كما أنها ستوفر على الدولة 3 مليارات جنيه.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سيارات إسعاف جديدة لتدعيم منظومة الصحة بالسويس

وزيرة الصحة: 93٪؜ نسبة الرضا عن منظومة التأمين الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

الصحة: طورنا أكثر من 34 مستشفى حميات وصدرية بنصف مليار جنيه تقريبا

وزيرة الصحة: 30 مليون مواطن استفادوا من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: اختيار مصر لتقود منطقة الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا

في 8 مراكز .. وزيرة الصحة : مصر من الدول القليلة في العالم المنتجة للبلازما

ترشيحاتنا

هل يقرر الأعلى للجامعات تأجيل الدراسة في اجتماعه المقبل؟.. التعليم العالي تجيب

الأزهر يعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل

تحذير عاجل من ألمانيا لإيران بعد قرار طهران بشأن الاتفاق النووي

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

«معلش» كلمته المفضلة.. سفير النمسا في مصر: أنا زملكاوي للأسف

دفي نفسك .. أكلات يجب تناولها في الطقس البارد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصنيع السيارات الطائرة.. الصين تطرح كالرمان كينج KARLMANN KING أغلى وأفخم suv في العالم | صور

دراسة تظهر الحقيقة..هل فيتامين سي يمنع الإصابة بـ كورونا

باقة أقل من 300 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات زيرو في هذه الفئة | صور