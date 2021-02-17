موعد جديد للامتحانات.. بنات جامعة عين شمس تعلن الجداول

جار الإعلان عن الجداول الجديدة للتسكين بالمدن الجامعية

بعد مد الإجازة.. جدول امتحانات الدراسات العليا بهندسة عين شمس











أكد مصدر مسؤل أكد مصدر مسؤل

أنه جار الإعلان عن جداول تسكين الطلاب بناءً على جداول الامتحانات لجميع الكليات، مشيرا إلى أن معظم الكليات أعلنت جداولها، ويأتي ذلك بناءً على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء السبت الموافق 13_2_2020 بمد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعا آخر.









وقال المصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه بعد إعلان جميع الكليات جداول الامتحانات سوف يتم الإعلان عن جداول تسكين الطلاب مباشرة، منوها إلى أن التسكين سوف يعود تدريجيا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية .









وأضاف أنه سوف يتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب، موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.









