- موعد جديد للامتحانات.. بنات جامعة عين شمس تعلن الجداول
- جار الإعلان عن الجداول الجديدة للتسكين بالمدن الجامعية
- بعد مد الإجازة.. جدول امتحانات الدراسات العليا بهندسة عين شمس
أكد مصدر مسؤل بجامعة عين شمس أنه جار الإعلان عن جداول تسكين الطلاب بناءً على جداول الامتحانات لجميع الكليات، مشيرا إلى أن معظم الكليات أعلنت جداولها، ويأتي ذلك بناءً على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء السبت الموافق 13_2_2020 بمد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعا آخر.
وقال المصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه بعد إعلان جميع الكليات جداول الامتحانات سوف يتم الإعلان عن جداول تسكين الطلاب مباشرة، منوها إلى أن التسكين سوف يعود تدريجيا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية .
وأضاف أنه سوف يتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب، موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.
كما أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى 2020-2021 الخاصة بآداب – تربية ومقررات برامج الساعات المعتمدة، ويأتي ذلك بعد التعديل حسب قرارات الحكومة الأخيرة بمد إجازة نصف العام.
وأوضحت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الكلية ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب، منوهة إلى أنه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكد من الحصول على جميع المقررات بشكل كامل دون أي تقصير، ولفتت إلى ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات.
وأشارت إلى أنه سوف يتم قبول جميع الأعذار الطبية المختومة من المستشفيات الجامعية بعين شمس بامتحانات لفصل الدراسي الأول.
وأكدت عميدة كلية البنات أن الجامعة تحرص دائما على مصلحة وصحة الطلاب، منوها إلى أن الجامعة سوف تراعي جميع الظروف الاستثنائية.
في السياق ذاته، أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس جداول امتحانات الدراسات العليا بعد مد الإجازة خريف 2020 امتحانات 27 فبراير 2021، ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا اللينك اضغط هنا .
وقال الدكتور ضياء خليل، وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، إنه وسط إجراءات احترازية مشددة ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد حفاظًا على الطلاب من انتشار العدوى بينهم، تبدأ الامتحانات بالكلية حسب الجداول المعلنة للطلاب على الموقع الرسمي لها.
وأكد الدكتور ضياء خليل، أن الكلية تستعد لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي، لافتًا إلى الانتهاء من وضع الجداول النهائية للاختبارات وإعلانها على الصفحة الرسمة للكلية.
وأوضح خليل لـ "صدى البلد"، أن الكلية اتخذت الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا للحفاظ على الطلاب من انتشار العدوى بينهم، بالتعقيم المستمر لقاعات التدريس أثناء وبعد الانتهاء من كل اختبار.
وشدد عميد الكلية على أهمية ارتداء الكمامات الطبية أثناء أداء الاختبارات، مؤكدًا فرض الرقابة من قبل الأمن الجامعي للتأكد من التزام الطلاب بالتدابير الوقائية.
ولفت خليل إلى أن الكلية رفعت المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمة أثناء الإجازة، مؤكدًا قبول الأعذار الطبية للطلاب في حالة إصابة بعدوى كورونا أثناء الاختبارات.
وذكر أنه على الطلاب تقديم ما يفيد بثبوت إيجابية العدوى حتى يتم مناقشته من قبل اللجنة الطبية بالكلية وتحديد موعد آخر للاختبار.