بعد تصنيع السيارات الطائرة.. الصين تطرح كالرمان كينج KARLMANN KING أغلى وأفخم suv في العالم | صور

اثبت الامبراطور الصيني هيمنتهه علي سوق تصنيع السيارات العالمي فهو متصدر المشهد بجدارة خصوصا بعد طرح شركة جيلي سيارات طائرة و كشف شركة IAT Design الصينية عن ملامح سيارتها الجديدة كالرمان كينج Karlmann King والتي تعتبر اغلي و افخم سيارة suv في العالم .





تستمد السيارة كالرمان كينج Karlmann King قوتها من محرك بنزين بسعة 8000 سي سي بعشر أسطوانات وعزم 400 حصان، وفتيس اوتوماتيك من ست سرعات، وأنظمة تعليق تجعلها قادرة على اجتياز أصعب الطرق و التوقف بسهولة تامة .







تأتي كالرمان كينج Karlmann King افخم سيارة SUV في العالم بتصميم خارجي ملفت للأنظار نظرا لاحتوائها على العديد من الزوايا والانحناءات الغريبة التي تعطي هوية هجومية تليق بـمدرعة حربية مع ملامح عصرية و هذة الملامح استعارتها منها هيونداي في تصميم حوانب السيارة هيونداي النترا 2021 الشكل الجديد .





حصلت كالرمان كينج Karlmann King افخم سيارة SUV في العالم علي داخلية واسعة غاية في الفخامة زودت بجميع وسائل الرفاهية ، من مقاعد جلدية مريحة وشاشة بلازما كبيرة لمشاهدة الأفلام، ملحقة بـ 20 مكبر صوت، فضلا عن براد صغير لحفظ المشروبات وماكينة لصنع القهوة وأماكن مخصصة لحفظ الكؤوس المغطاة بطبقة رقيقة من الذهب، وصولا إلى حجرات لتبريد وتسخين الأطعمة والمشروبات، ورفوف خاصة للكؤوس فهي بمثابة غرفة متحركة صتعت خصيصا لتلبي جميع رغبات مالكها و في اي ظروف .





تم بناء السيارة كالرمان كينج Karlmann King على منصة فورد Ford F-550 البيك آب ، ويبلغ وزنها 6 آلاف كيلوجرام وهو رقم كبير ولكن يلائم أغلى و افخم سيارة SUV في العالم .





سعر كالرمان كينج Karlmann King



