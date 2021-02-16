كنت بهزر .. أول رد من المدرس المتهم بالتحرش بطالبات الثانوي في الإسماعيلية

نفي أحمد أسامة مدرس الرياضيات بالمرحلة الثانوية باحدي مدارس محافظة الاسماعيلية ، وصاحب مركز دروس خصوصية بنطاق حي ثالث، صحة ما تم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، واتهام عدد من الطالبات له بالتحرش بهن مؤكدا انه اتخذ الاجراءات القانونية ضد حملة التشهير به.





وأضاف بطل واقعة التحرش، ان البداية كانت لفتاة تحضر دروس خصوصية في المركز الخاص به قبل فترة الإغلاق بسبب كورونا.

وعن الرسائل النصية قال ان الرسائل التي تم نشرها "مفبركة" قائلًا "انا ماعرفش حاجة عن الرسائل دي وفى رسائل كنت بهزر فيها مع الطلبة وهما أخدوها بشكل تاني".

وتابع "انا مش هسيب حقي بالقانون وهتخذ الاجراءات القانونية كاملة ضد المتسبب بحمد ربنا ان الموضوع ده حصل وبقول للناس ماتصدقوش حاجة الا لما تشوفوها لان كل حاجة سهل تتعمل بالفوتوشوب".

وتابع "البنت كانت متدلعة وكانت بتغش أثناء الامتحانات التي أجريها لهم في سنتر الدروس، ولما طلبت منها تلتزم ألقت بالإمتحان في وجهي امام الطلبة، وقالت لي ماتزعقليش كدة".

وقال المدرس ان البنت خرجت لوالدتها خارج مركز الدروس، وتوجهت لي والدتها وقالت لي احنا دافعين فلوس وقمت برد 150 جنيه كانو دفعوها مسبقًا.

وتابع " طردتها برة المركز وقلت لها ماشوفش وشك تاني هنا وردت عليا قالت لي انت مين أصلًا انت مجرد سكرتير".

وحسب المصادر الامنية فان مديرية امن الإسماعيلية لم تتلق أي بلاغات رسمية حتى الآن في الواقعة، مشيرة إلي انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حال التقدم بأي بلاغات رسمية.





واتهمت الفتاة مدرس الرياضيات ، بان نظراته اليها كانت غريبة واكتشفت وجود عدد كبير من الضحايا و هو مادفعها لنشر عدة رسائل علي صفحات فيس بوك.

وأضافت س.م 17 سنة طالبة ثانوية عامة "أنا كنت طالبة في السنتر بتاع أ.أ بمنطقة أرض الجمعيات في الإسماعيلية ومن أول يوم أسلوبه مكنش تمام و نظراته غريبة الاول انا كنت عادي مستر ومش واخدة خوانة".

وقالت الفتاة إن المدرس أرسل لها تعليقات ورسائل علي حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة "مينفعش مهما كان يكتبلي برايفت علي استوري المزة بتاعتنا والكلام ده".

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