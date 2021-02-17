بخطوات بسيطة .. كيفية إجراء محادثات ومكالمات مشفرة فى تطبيق سيجنال

أصبح تطبيق Signal سيجنال للدردشة هو التطبيق الثانى من حيث التطبيقات الأكثر تحميلا فى العالم، وذلك بعد تطبيق تيليجرام الذى أصبح الأول فى العالم، حيث إنه بعد قرارات سياسة الخصوصية الجديدة من واتسآب تصدرت هذه التطبيقات وأصبحت الأكثر استخداما، الأمر الذى أدى لتقهقر مكانة واتسآب بين التطبيقات ليصبح فى المركز الخامس.





ويتمتع تطبيق سيجنال بعدد كبير من الميزات التى تجعله يتفوق على أى تطبيق دردشة آخر ، حيث إن التطبيق يسمح للمستخدمين التشفير من طرف لطرف، كما أنه لا يقوم بمشاركة بيانات المستخدمين مع أى تطبيقات أو جهات اتصال أخرى، كما يتميز بإجراء محادثات سرية ومشفرة فى التطبيق.

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وبحسب موقع groovyPost فإن هناك عددا من الخطوات التى يجب اتباعها عند القيام إجراء محادثات ومكالمات مشفرة فى سيجنال :





لإجراء محادثة مشفرة فى سيجنال





- انقر على أيقونة الكتابة في أعلى اليمين من الشاشة.





- سيطلب سيجنال الإذن بالدخول إلى جهات الاتصال الخاصة، انقر على زر الموافقة حيث يمكنك إدخال أرقام هواتف جهات الاتصال يدويًا.





- سترى قائمة بكل مستخدمي سيجنال المسجلين من جهات الاتصال الخاصة بك.





- عند اختيار شخص ما، ستظهر شاشة إرسال الرسائل النصية القصيرة له ومن هذه الشاشة يمكنك إرسال رسائل أو صور أو فيديوهات مشفرة من الطرف إلى الطرف.





وللقيام بإجراء اتصال مشفر على تطبيق سيجنال :





- اختر جهة الاتصال تلك وانقر على أيقونة الهاتف.





- عند هذه النقطة قد يطلب سيجنال الأذن باستخدام المايكروفون.





- قم بالموافقة، وفى حال إجراء الاتصال ستكون هذه المكالمة مشفرة.





إجراء مكالمة فيديو مشفرة داخل سيجنال :





- لإجراء اتصال فيديو مشفر قم بالاتصال بالشخص الذى تريده





- قم بالنقر على أيقونة كاميرا الفيديو، ويجب السماح لسيجنال بالدخول إلى الفيديو من كاميرا الهاتف وبذلك يسمح لك التطبيق بمشاركة الفيديو مع أصدقائك.



