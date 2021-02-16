محللون سياسيون: القضاء السوداني أحق بمحاكمة البشير

حذر محللون سياسيون سودانيون، صباح اليوم الثلاثاء، من تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير ،إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين أن القضاء السوداني كفيل بمحاكمته، محذرين من استخدام ذلك كذريعة لبداية تسليم أي قيادة عسكرية، مشيرين إلى أن القضاء السوداني أمامه تشريعات تستطيع المحاكم السودانية من خلالها محاكمة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية و منتهكي حقوق الإنسان.





وقال الخبير والمحلل السياسي محمد الحسن خالد، في تصريحات صحفية، إن الهدف من تسليم البشير للجنائية هو إذلاله وتوجيه إهانات للمؤسسة العسكرية، مشيرا إلي أن الغرب والاتحاد الأوروبي يضعون العراقيل أمام الجيش.





وقال أستاذ القانون الدستوري في الجامعات السودانية الدكتور أحمد أبو قرجه، إن محاكمة البشير وبقية المتهمين في داخل السودان ممكنة حال توفر الارادة السياسية والرغبة في ذلك بموجب نصوص القانون الجنائي السوداني الذي تم تعديله في ٢٠١٨ لهذا الغرض، إلى جانب إنشاء محاكم هجين وهو اتجاه قادته قوى سياسية.





ويرى مراقبون إن ترتيبات مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية تم التوافق عليها في اتفاق جوبا للسلام وهناك عدة سيناريوهات تتعلق بتحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا، لكن تسارع وتيرة الأحداث بوصول رئيس البعثة السياسية المتكاملة "يونتماس"، ومباشرة مهامه عجلت بالمسألة.





ونبه خبراء ومراقبون سودانيون إلي خطورة استعجال تسليم البشير خشية أن يستغل ذلك سابقة في التمهيد لمحاكمة العسكريين بتهم مختلفة قد تكون في إطار تصفية الحسابات مع المكون العسكري.



