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ديني

الأوقاف تطلق مسابقة بين أئمة الوزارة للإيفاد الدائم لعام 2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:06 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة للإيفاد الدائم لعام 2021م ، في إطار رسالة وزارة الأوقاف المصرية في نشر صحيح الإسلام في مختلف دول العالم.

وحددت الوزارة، الشروط الآتية في المتقدمين:
- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة .
- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات ، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من
الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء ، بشرط أن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد نشر هذا الإعلان.
- أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين:
2019 ـ 2020م .
- أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.
- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملًا – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن –
الحديث وعلومه – الفقــه وأصولـه – السـيرة النبوية والثقافة العامة ).
- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.
- أن يكون حسن السير والسلوك.
- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار
الوزاري رقم ( 137 ) لسنة 2014م .
- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية ، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء
على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.
- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون
القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية.
- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم
يكن قد رُدَّ إليه اعتباره .

وتقدم الطلبات على مـوقع الوزارة على الانترنت (أوقاف أون لاين) فقـط ، وذلك اعـتبارًا مـن تاريخ نشر الإعلان ولمدة أسبوعين من تاريخه ؛ على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة ، وسيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة ، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها ، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية ، علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستُجري بديوان عام الوزارة علي مرحلتين: الأولي تحريرية ، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية .

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