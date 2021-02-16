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توك شو

أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا من الانفجار السكاني

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:20 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
طالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بمقارنة حياة المواطن الذي لديه طفلان، ومن لديه عدد كبير من الأطفال، مؤكدا أن أخطر أزمة تواجه مصر هي الانفجار السكاني.


وأكد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة لم تستطع فعل أي شيء في هذا الأمر الذي يهدد الدولة المصرية بكل قوة، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية تتطلب من الدولة مليارات الجنيهات.


وتابع أن الرئيس السيسي حذر اليوم من خطورة الزيادة السكانية وآثارها السلبية، مطالبا المواطنين بالتعامل مع الأمر بحذر شديد.


وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن عدد أفراد الأسرة القليلة فرص تعليم أبنائها أفضل من الأسرة الكبيرة.

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