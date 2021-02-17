الرئيس السيسي يوجه بتغيير اسم عزبة الهجانة لـ مدينة الأمل.. وبرلمانيون: تطبيق عملي لمصطلح حياة كريمة.. بداية حقيقية وتعكس عزم الدولة في تطوير المنطقة

برلماني: إطلاق اسم مدينة الأمل على «الهجانة» دليل تطوير العشوائيات

«السلاب»: تغيير اسم عزبة الهجانة والكيلو 4.5 إلى مدينة الأمل حلم طال انتظاره

«السنباطي» يطالب بضرورة إنشاء مستشفى لأهالي عزبة الهجانة

كان ذلك القرار تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، استجابةً لرغبة الأهالي عقب الزيارة التى قام بها للمنطقة، وبصحبته رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ومحافظ القاهرة.





وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطوير عزبة الهجانة، مؤكدين، أن "مدينة الأمل" تعبر عن واقع جديد، وما يحدث في الهجانة أعطى الأمل لغد جديد مشرق ومستقبل أفضل لأهالي هذه المنطقة وغيرها من المناطق العشوائية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تطوير هذه المناطق والارتقاء بأحوالها المعيشية.





أشاد النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب عن دائرة أكتوبر والشيخ زايد والهرم، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير عزبة الهجانة والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، كما وجه الشكر للرئيس بعد قراره بتغيير اسم "عزبة الهجانة" إلى "مدينة الأمل".



وأضاف القطامي في بيان مساء اليوم أن "مدينة الامل" تعبر عن واقع جديد، وما يحدث في الهجانة أعطى الأمل لغد جديد مشرق ومستقبل أفضل لأهالي هذه المنطقة وغيرها من المناطق العشوائية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تطوير هذه المناطق والارتقاء بأحوالها المعيشية.

وأضاف النائب البرلماني "الأمل والحلم تحول الى واقع على الأرض في عهد الرئيس السيسي بعد ان كان مستحيلا في عهود سابقة، موضحا ان الانجازات التي تتم الآن بمثابة تطبيق عملي لمصطلح حياة كريمة، بالتخلص من المناطق العشوائية وبناء مجتمعات حضارية تتوافر فيها خدمات متكاملة مضيفا "سيكون لهذا الأمر مردود ايجابي على مستقبل الأجيال القادمة".

كما وصف عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، الافتتاحات الرئاسية، التي تشهدها القطاع الطبي بالمحافظات، أمس الثلاثاء، بالمثيرة للفخر.

وأشاد القطامي، بالجهود المبذولة التي قامت بها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعطى إشارة البدء لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، واصفه بالمشروع العملاق الذي تم إقراره من أجل تحسين الخدمة الطبية وتقديمها للمصريين دون تمييز حيث تمثل نظاما تكافليا اجتماعيا، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بعلاج غير القادرين، عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.

من جانبه، أشاد محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب ، نائب مدينة نصر ومصر الجديدة ، بتوجيه الرئيس السيسي بتغيير اسم "مدينة الأمل"، على منطقة عزبة الهجانة والكيلو 4.5، مع استمرار جهود تطويرها من كافة الجوانب، والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات.

وقال وكيل أول لجنة الصناعة، في بيان له اليوم، إن تغيير اسم المنطقة يأتي تتويجًا لجهود والده النائب الراحل ، مصطفى السلاب، الذي قاد جهودًا كبيرة لتحقيق هذا الحلم. وقال: "إنه حلم طال انتظاره، منذ طالب الوالد رحمه الله بتغيير الإسم إلى (مدينة الأمل)، وسعينا بكل قوة لتحقيق حلمه، وتوصيل صوت أهالي (عزبة الهجانة والكيلو 4.5 سابقًا)، الذين طالبوا كثيرًا بتغيير الاسم، وسأواصل استكمال المسيرة، على العهد دائمًا، لخدمة أهالي الدائرة".

وقال "السلاب"، إن قرار الرئيس يأتي استجابة لمطالبات الأهالي، التي تمت ترجمتها في طلب يحمل 8 آلاف توقيع، لتغيير اسم المنطقة إلى "مدينة الأمل". وأضاف: "اختيار اسم مدينة الأمل، بديلًا عن عزبة الهجانة والكيلو 4.5، يبث الأمل في نفوس أهالي المنطقة، وإشارة حقيقية لعمليات التطوير والتنمية التي تشهدها في كافة القطاعات".

وأضاف: "منذ خضت انتخابات مجلس النواب، عاهدت أهالي مصر الجديدة ومدينة نصر، على أن مستقبلهم سيرسمونه بأيديهم، وأنهم سيكونون شركاء في عملية صناعة القرار، وهو ما يتحقق يومًا بعد يوم، على أرض الواقع".

وأشاد "السلاب" باستجابة الرئيس لطلبات أهالي المنطقة، وقال: "هذا دليل قوي على أن الدولة تسمع مواطنيها، وأن صوت المواطن المصري مسموعًا من القيادة السياسية، التي تستجيب لإرادته". موضحًا أنها بداية حقيقية وتعكس عزم الدولة في تطوير المنطقة.

ولفت "السلاب" إلى الجهود "العظيمة" التي تقوم بها الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تطوير العشوائيات، وقال: "ما يقوم به الرئيس لم يسبقه إليه رئيس من قبل، خصوصًا في مواجهة المناطق الأكثر خطورة".





كما كشف النائب عمرو السنباطى عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، تفاصيل الاجتماع الذي جمعه ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بمقر المحافظة بحضور أعضاء مجلس النواب، موضحا انه طالب بحل أزمة منظومة القمامة على مستوى الجمهورية.

وقال السنباطي "لا يجب أن تستمر هذه الازمة ونحن في عام 2021"، مضيفًا: "لابد من تطبيق حلول القمامة على مستوى الجمهورية، والموضوع قتل بحثا ولابد أن يبدأ العمل على قدم وساق لتطبيق منظومة جديدة".





كما كشف السنباطي عن إجراء استطلاع رأي على السوشيال ميديا بخصوص "عزبة الهجانة"، وأظهرت نتائجه رغبة أهل المنطقة في تغيير اسمها إلى "حدائق مدينة نصر".





وأضاف: "تحدثت في الأمر مع نائب المحافظ إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية".





واقترح السنباطي في حديثه مع إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ان يكون هناك حديقة في المدخل بالاضافة الي تجميل المنطقة التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وطالب السنباطي بطرح خيارات او بدائل على المواطنين فيما يخص المناطق السكنية التي تسعى الدولة لتطويرها : قائلا " لابد أن يكون هناك خيارات تعويضية سواء مالية أو بوحدة مماثلة.





وأضاف: "يجب أن يعلم المواطنون إلى أين سيتوجهون لافتًا إلي حديثه في هذا السياق عن سوق 42 الحي السابع بمدينة نصر وسأل السنباطي "هل البديل الوحيد فقط الهدم أم أنه يتم بحث أكثر من خيار آخر".





وطالب النائب عمرو السنباطي بتلبية مطالب الأهالي التي ركزت على ضرورة ألا يتحرك أيا منهم من سوق ٤٢ قبل تحديد مكان مماثل او ورشة مماثلة للعمل، موضحا أن الاهالي لا يريدون اي تعويض مادي خاصة انهم ظلوا في مكانهم أكثر من ٤٠ سنة.





كما طالب السنباطي بتطوير وتحديث المنظومة الخاصة بالاشارات بما يجنبنا الحوادث التي يتعرض لها كبار السن وتؤدي للوفاة، مشيرا في هذا السياق بالتحديد إلي اشارة نادي هليوبوليس"، واستطرد: "حدثت اكثر من حالة وفاة بسبب منظومة إشارات المرور". داعيا لمراعاة ذلك أثناء توسعة الطرق.





وطالب النائب عمرو السنباطي بضرورة انشاء مستشفي لاهالي عزبة الهجانة، موضحا ان هذا الأمر يجب ان يكون في مقدمة الاولويات، لانها ستخدم ما يقرب من ٣ مليون نسمة، كما شدد على ضرورة الاهتمام بملف الارتقاء بخدمات اهالي الهجانة و عزبة العرب.





وعرض السنباطي مشكلة عدم إنشاء مركز الشباب، قائلاً: "كان هناك قطعة أرض بعزبة العرب مخصصة من وزارة الشباب منذ أكثر من 5 سنوات ولم يتخذ فيها أي إجراء تنفيذي حتى الآن.





ووجّه السنباطي الشكر إلى نواب المحافظ، قائلا " يعملون على قلب رجل واحد لحل الأزمات ورؤساء أحياء مدينة نصر شرق وغرب ومصر الجديدة الذين لا يدخرون جهدا في خدمة الحي والمواطنين وخصوصا إبراهيم صابر نائب المحافظ لمنطقة شرق القاهرة، حيث تشهد هذه المنطقة تحديدا نهضة غير مسبوقة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.