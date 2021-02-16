خبير مناعة يؤكد: القضاء على فيروس سي في مصر قلل من وفيات كورونا

صرح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ صدى البلد، بأن القضاء على فيروس سي ساهم في تشكيل ثقافة هامة لدى المواطن وهي ثقافة الانتباه، مضيفا أنه لولا القضاء على فيروس سي، لكان لجائحة فيروس كورونا تأثير سلبي كبير على المصابين بفيروس سي.





وأضاف د. مجدى بدران، خبير المناعة المصرى أن مصر تمكنت من حماية مواطنيها ، و صدت موجتين عاتيتين للكورونا، واليوم المعدل العالمى لإصابات الكورونا هو 14079 فرد لكل مليون نسمة ، كما ان التحليل العلمى لأسباب انخفاض حالات الكورونا فى مصر حير المراقبين فى العالم كله .





وتابع، هناك عدة أسباب لانخفاض حالات الكورونا فى مصر:

- نجاح مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا، وهذا قلل من انتشار فيروس الكورونا الأفقى فى الأسر المصرية .

- مبادرة متابعة المصابين بالكورونا المعزولين فى البيوت غير مسبوقة فى أى دولة عالميًا ، وأداء وزارة الصحة المصرية حضارى ومتقدم ، ويرتقى بمنظومة الصحة المصرية درجات متقدمة سابقة العديد من الدول الغربية التى ترزح تحت براثن الكورونا .

- شنت مصر وسنت حملات صحية تنطلق فى كل أرجاء الوطن ، تطارد فيروس الكورونا من منزل إلى منزل .





ولسلامة جميع مرضى الكورونا يتم :

1. متابعة حالات الكورونا البسيطة خلال العزل المنزلى

2. قياس نسبة تشبع الأكسجين مجانًا

3. و تتبع درجة الحرارة لمرضى الكورونا

4. متابعة تطورات الأعراض الصحية أولًا بأول

5. بينما يتم قياس جميع العلامات الحيوية للمرضى

6. وقياس الضغط

7. والنبض

8. ومستوى السكر في الدم ، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي

9. تسجيل بيانات المعزولين منزليًا إلكترونيًا،

10. لست وحدك : نقل الحالات إلى المستشفيات فور حدوث مضاعفات ، المبادرة تدعم المرضى نفسيًا ، وهذا يكسب المرضى الشعور بالطمأنينة ، والألفة ، و يرفع الروح المعنوية لديهم ، و يؤكد لهم أن الدولة المصرية تهتم بهم ،وتعمل بكل جد على تخليصهم من الفيروس اللعين .



