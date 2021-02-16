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محافظات

إغلاق ميناءي الغردقة وشرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:31 م
ميناء
ميناء
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إبراهيم جادالله
أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر اغلاق ميناء الغردقة بمحافظة البحر الاحمر وميناء شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الاحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح بالميناءين ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الامواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .


كما أعلنت الهيئة رفع درجة الاستعداد بموانيها الستة بالثلاث محافظات ( السويس – البحر الاحمر – جنوب سيناء ) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة سوء الاحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الاحمر .


وتم رفع درجة الاستعداد وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ التابعة لمواجهة المخاطر المحتملة وتكوين فرق طوارئ بالموانئ لمراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء على تراكم المياه بالساحات التخزينية وعلى الأرصفة ومراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة.


وكذلك تجهيز لنشات الارشاد والقاطرات ووحدات الانقاذ والمطافئ والاسعاف وجميع الوحدات البحرية الأخرى لتكون جاهزة لتلقى اشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها .


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