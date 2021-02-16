بدون جماهير.. الموافقة الأمنية تحسم إقامة مباراة الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد، إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة الرابعة للمرحلة الثانية لدوري المحترفين في السادسة مساء الخميس المقبل على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.





وينتظر الاتحاد المصري لكرة اليد الحصول على الموافقة الأمنية لإقامة المباراة في موعدها، على أن تقام في الصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي من دون جماهير.





وفي سياق آخر، وفي إطار السعي لنشر اللعبة، وقعت وزارة الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والاتحاد المصري لكرة اليد؛ بهدف نشر لعبة كرة اليد بالمدارس، لانتقاء الطلاب الموهوبين وتدريبهم تحت مظلة Hand ball at school بالاتحاد الدولي لكرة اليد للوصول إلى مليون لاعب في مصر، من خلال تدشين مراكز تدريب للطلبة بأجر رمزي، والاستعانة بمدربين مؤهلين ومعتمدين من الاتحاد المصري لكرة اليد للتدريب في مراكز التدريب.



