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رياضة

تعرف على مجموعة منتخب مصر لليد في أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:41 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
سحبت اليوم الثلاثاء، قرعة منافسات لعبة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية" طوكيو 2020".

وأسفرت القرعة عن تواجد مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبي اليابان والبحرين من القارة الآسيوية.

وسيتواجد في مجموعة مصر أيضًا صاحبا المركز الأول في المجموعتين الأولى والثالثة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد، والمركز الثاني من المجموعة الثانية.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات الدنمارك وإسبانيا والأرجنتين إضافة إلى المركز الأول في تصفيات المجموعة الثانية، والمركز الثاني في تصفيات المجموعتين الأولى والثالثة.

وجاءت مجموعات التصفيات المؤهلة كالآتي:

المجموعة الأولى: النرويج - البرازيل - تشيلي - كوريا الجنوبية

المجموعة الثانية: فرنسا - كرواتيا - البرتغال - تونس

المجموعة الثالثة: ألمانيا - السويد - سلوفينيا - الجزائر
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