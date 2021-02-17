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تكنولوجيا

تسريبات مصورة تكشف تصميم وسعر هاتف آيفون القابل للطى

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:04 ص
تسريبات مصورة تكشف
تسريبات مصورة تكشف تصميم وسعر هاتف آيفون القابل للطى
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ندى على
كشفت تسريبات مصورة  تصميم وسعر هاتف آيفون القابل للطى أو iPhone Flip من شركة آبل الأمريكية، حيث سيأتى الهاتف بجسم صغير شبيه بهاتف  iPhone 12 mini مع جسم مطوى. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف آيفون القابل للطى سيأتى بشاشة بشاشة مزدوجة من نوع OLED وسيتراوح قياس الشاشة الرئيسية ما بين 7.3 و 7.6 بوصة، وستتخلى آبل فى تصميمه عن النوتش الموجود فى هواتفها الحالية والذى جاء  لأول مرة مع هاتف iPhone X . 

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وسيشبه هاتف آيفون القابل للطى هاتف  Galaxy Z Flip من شركة سامسونج، كما سيأتى مع القلم الذكى Apple Pencil الذى من المتوقع أن سيشجع المشترين بشكل كبير على شراء الهاتف خاصة أن هواتف الآيفون لم تأتى بهذه الميزة من قبل. 

وفقا للموقع فإنه من المحتمل أن يصل سعر هاتف آيفون القابل للطى إلى حوالى 1500 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 23 ألف جنيه مصرى، كما أنه من المتوقع أن يكون أغلى من ذلك. 

وليس من المعروف بالتحديد الوقت الذى سيتم فيه إطلاق هاتف آيفون القابل للطى حيث من المتوقع أن يتم طرحه العام القادم، وكشف تقارير سابقة أن هاتف الفئة iPhone SE Plus سيبلغ حوالى 499 دولار أمريكى أى ما يعادل 7850 جنيه مصرى، كما أنه من المتوقع أن يتم إطلاقه فى شهر يونيو القادم. 
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