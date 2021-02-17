تسريبات مصورة تكشف تصميم وسعر هاتف آيفون القابل للطى

كشفت تسريبات مصورة تصميم وسعر هاتف آيفون القابل للطى أو iPhone Flip من شركة آبل الأمريكية، حيث سيأتى الهاتف بجسم صغير شبيه بهاتف iPhone 12 mini مع جسم مطوى.





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف آيفون القابل للطى سيأتى بشاشة بشاشة مزدوجة من نوع OLED وسيتراوح قياس الشاشة الرئيسية ما بين 7.3 و 7.6 بوصة، وستتخلى آبل فى تصميمه عن النوتش الموجود فى هواتفها الحالية والذى جاء لأول مرة مع هاتف iPhone X .





وسيشبه هاتف آيفون القابل للطى هاتف Galaxy Z Flip من شركة سامسونج، كما سيأتى مع القلم الذكى Apple Pencil الذى من المتوقع أن سيشجع المشترين بشكل كبير على شراء الهاتف خاصة أن هواتف الآيفون لم تأتى بهذه الميزة من قبل.





وفقا للموقع فإنه من المحتمل أن يصل سعر هاتف آيفون القابل للطى إلى حوالى 1500 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 23 ألف جنيه مصرى، كما أنه من المتوقع أن يكون أغلى من ذلك.



