طالب وافد بالأزهر يروي لصدى البلد كيفية الالتحاق بالجامعة

حاور موقع صدى البلد، أحد الطلاب الوافدين بالازهر الشريف، وهو الطالب، عبدالله محمد بشير من دولة بنين، ويدرس في كلية التربية في الفرقة الرابعة بقسم الدراسات الإسلامية.





وقال بشير، في حواره لصدى البلد، إنه التحق بالازهر الشريف، عن طريق التقديم في إعلان منحة للدراسة في الأزهر الشريف، فقدم في المنحة وتجاوز الاختبار ، قاءلا "وأتذكر جيدا أحد المبعوثين عندما سألني بعض الأسئلة فقال "والله العظيم أول طالب يجيب على هذه الأسئلة بشكل صحيح وأخبرني بالقبول في المنحة".





وعن حياته في مصر، قال الطالب البنيني، إنه يحب الحركة كثيرا ويحب طلب العلم والمعافرة في كل الأوقات، منوها أنه التحق بدورة الإدارة والتخطيط واستفاد منها في تخصيص وقت للقراءة والمذاكرة والرياضة، منوها أنه يلعب كرة القدم ويسكن في مدينة البعوث الإسلامية، وفي المساء يتدرب على رياضة الكونغ فو.





وذكر أن أبرز العادات المصرية، التي لفتت انتباهه، هي م سألة الزواج في مصر، منوها أن هناك مغالاة في أمور الزواج ونحن في بلادنا نخفف كثيرا في أمور الزواج ونسهل فيه، حتى أن بعض أصدقائي من مصر هنا لديهم صعوبة في الزواج بسبب كثرة النفقات، أما في بلدي بنين ففي الغالب يتم التيسير فيه ليكون في متناول الجميع





وتابع: أحب كثيرا الطعام في مصر وأكلت الكثير من الأكلات، وأحب الكشري وورق العنف ، وأنا من عشاق الحلوى فأحب أم علي.