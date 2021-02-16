رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان يشيد بافتتاحات الرئيس لمشروعات كبرى في القطاع الصحي

أشاد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، بافتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم لـ 5 مشروعات كبرى فى القطاع الصحى، عبر الفيديو كونفرانس، من محافظة الإسماعيلية، وهى "مستشفى العجمى المركزى بالإسكندرية، مستشفى أبو تيج النموذجى بأسيوط، مستشفى بلطيم النموذجي بكفر الشيخ، مستشفى إسنا المركزى بالأقصر، والمجمع القومى للأمصال واللقاحات بحلوان"، مؤكدا أن الدولة تسعى لتطوير المنظومة الصحية.





وأكد معتز محمود، أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبرى لقطاع الصحة، وهو ما أكده الرئيس فى حديثه نحو سعي الدولة للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات فقط، والذى يعد أحد أوجه الرعاية الصحية الشاملة وحق أصيل من حقوق الإنسان، مضيفا أن الرئيس يعطي أهمية كبرى نحو توفير حياة كريمة للمواطنين فى الجوانب المختلفة من الاهتمام بالتعليم والصحة ومواجهة العشوائيات، وهو ما لمسناه من خلال مواجهة جائحة كورونا والتى لازال العالم أجمع يعاني من تبعاتها.





وأوضح معتز محمود، أن الدولة اتخذت عددا من القواعد والإجراءات لمواجهة الفيروس والتى أقرتها منظمة الصحة العالمية فى الوقت الذى يتطلب فيه تدوير عجلة الإنتاج ومواكبة التحركات الاقتصادية عالميا ومحليا، مضيفا أن هناك مجهودات ملموسة نحو المواطنين فى القطاع الصحي.



