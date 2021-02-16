ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان يشيد بافتتاحات الرئيس لمشروعات كبرى في القطاع الصحي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:57 م
النائب معتز محمود
النائب معتز محمود عضو مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
أشاد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، بافتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم لـ 5 مشروعات كبرى فى القطاع الصحى، عبر الفيديو كونفرانس، من محافظة الإسماعيلية، وهى "مستشفى العجمى المركزى بالإسكندرية، مستشفى أبو تيج النموذجى بأسيوط، مستشفى بلطيم النموذجي بكفر الشيخ، مستشفى إسنا المركزى بالأقصر، والمجمع القومى للأمصال واللقاحات بحلوان"، مؤكدا أن الدولة تسعى لتطوير المنظومة الصحية.

وأكد معتز محمود، أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبرى لقطاع الصحة، وهو ما أكده الرئيس فى حديثه نحو سعي الدولة للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات فقط، والذى يعد أحد أوجه الرعاية الصحية الشاملة وحق أصيل من حقوق الإنسان، مضيفا أن الرئيس يعطي أهمية كبرى نحو توفير حياة كريمة للمواطنين فى الجوانب المختلفة من الاهتمام بالتعليم والصحة ومواجهة العشوائيات، وهو ما لمسناه من خلال مواجهة جائحة كورونا والتى لازال العالم أجمع يعاني من تبعاتها.

وأوضح معتز محمود، أن الدولة اتخذت عددا من القواعد والإجراءات لمواجهة الفيروس والتى أقرتها منظمة الصحة العالمية فى الوقت الذى يتطلب فيه تدوير عجلة الإنتاج ومواكبة التحركات الاقتصادية عالميا ومحليا، مضيفا أن هناك مجهودات ملموسة نحو المواطنين فى القطاع الصحي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يعمل بالذكاء الاصطناعي.. وزيرة الصحة تتفقد المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان بتكلفة 142 مليون جنيه

وزيرة الصحة: المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان نقلة نوعية لمصر

من القاهرة إلى الجيزة.. تفاصيل 3 جولات تفقدية لوزيرة الصحة

بالفيديو كونفرانس .. السيسي يفتتح 5 مستشفيات جديدة بالمحافظات

افتتاح الرئيس السيسي للمجمع القومي للقاحات بحلوان عبر الفيديو كونفرانس

بالفيديو كونفرنس.. السيسي يفتتح عددا من المستشفيات العسكرية بالمحافظات

ترشيحاتنا

الأحمر الناري.. سعر خيالي لإطلالة درة في عيد الحب

حرب النفوذ في سوريا .. تحركات عسكرية إيرانية تثير غضب روسيا

بالجلد الأسود.. سمية الخشاب تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

ابني شاف الموت.. التفاصيل الكاملة لنهش كلبين شرسين لرأس طفل بعمر الـ6 سنوات بكرداسة

نشرة الصحة والمرأة .. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة لسبب غير كورونا .. وسعر إطلالة درة في عيد الحب

بالفرو الأسود.. رشا مهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الممزق.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة كاجول

بالفرو الأسود.. رشا مهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرة الصحة والمرأة .. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة لسبب غير كورونا .. وسعر إطلالة درة في عيد الحب