الجامعات تستعد لعودة الطلاب.. القاهرة: تسكين المدن 17 فبراير.. وعين شمس: معظم الكليات أعلنت مواعيد انتظام الدراسة

بعد قرار التأجيل.. محمود علم الدين يكشف موعد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

جامعة حلوان: عودة طلاب المدن الجامعية بدءًا من الأربعاء وفقًا لجداول الامتحانات

المدن الجامعية بـ عين شمس: نستعد لاستقبال الطلاب مرة أخرى





يستعد طلاب جامعات مصر للعودة مرة أخرى للمدن الجامعية بعد قرار مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تغير جداول الامتحانات بالإضافة إلى تغير مواعيد التسكين بالمدن الجامعية.





أكد مصدر مسئول بجامعة عين شمس أن جار الإعلان عن جداول تسكين الطلاب بناء على جداول الامتحانات لجميع الكليات، مشيرًا إلى أنه معظم الكليات أعلنت جداولها ويأتي ذلك بناء علي القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء السبت الموافق 13_2_2020 بمد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعًا آخر .





وأضاف المصدر خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن بعد إعلان جميع الكليات جداول الامتحانات سوف يتم الإعلان عن جداول تسكين الطلاب مباشرة منوها أنه التسكين سوف يعود تدريجيا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





وأكد المصدر أنه سوف يتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب، موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.





كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020 /2021.

وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 فبراير، والقرارات التي أصدرتها الحكومة تعنى مد الإجازة لمدة أسبوع واحد فقط وترحيل جميع أيام الامتحانات، ولا تعني تأجيل أو إلغاء الامتحانات .

وأشار نجم لـ صدى البلد إلى أنه بالنسبة لطلاب المدن الجامعية سيبدء عودتهم قبل بدء الامتحانات بـ ٤٨ ساعة أى ابتداء من يوم الأربعاء ٢٤ فبراير ٢٠٢١ .

ونوه إلى أنه لن يتم عودة الطلاب جميعهم فى وقت واحد ولكن ستتم إعادتهم وفقا لجداول الامتحانات حيث إنه كل طالب يعود للمدينة قبل بدء اول مادة بالامتحانات بـ 48 ساعة.

وأشار نجم إلى أنه تم تعقيم المدينة الجامعية وتجهيزها استعدادًا لاستقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية من كورونا .

ونوّه إلى أن جامعة حلوان على أتم استعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين.



