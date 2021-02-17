حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء2/17 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة في بداية يومهم؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 17 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعداد للتفاني في عملك
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برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: اليوم اهتم بأن تتعامل بأسلوب ودي مع من حولك كي تحافظ على علاقاتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تضاعف تركيزك وتراجع خطواتك لتتخلص من أي تشوش.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم اهتم بأن تتعامل بأسلوب ودي مع من حولك كي تحافظ على علاقاتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تضاعف تركيزك وتراجع خطواتك لتتخلص من أي تشوش.
برج الميزان
عاطفيا: فينوس في منزل الحب تمنحك تأثيرا قويا وتستطيع أن تقترب ممن تحب وتحقق توافقا معه.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة
برج الدلو
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يدفعك اليوم لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. لا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.
مهنيا وماليا: الأفلاك تطالبك أن تحترس من النصب أو الاحتيال وكن متكتما وحذرا في حساباتك
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يدفعك اليوم لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. لا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.
مهنيا وماليا: الأفلاك تطالبك أن تحترس من النصب أو الاحتيال وكن متكتما وحذرا في حساباتك
برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.
عائليا وعاطفيا: اليوم يعدك الفلك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تجمعك بالأخوة والأحباب.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.
عائليا وعاطفيا: اليوم يعدك الفلك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تجمعك بالأخوة والأحباب.
برج الأسد
مهنيا: القمر في مربع برجك يصيبك بالعصبية.. أنت بحاجة للعمل بدقة والسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك.
عاطفيا واجتماعيا: اعتمد اللباقة والدبلوماسية ولا تتكلم فيما لا يخصك وحافظ على توازنك النفسي مهما تعرضت لاهتزازات.
مهنيا: القمر في مربع برجك يصيبك بالعصبية.. أنت بحاجة للعمل بدقة والسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك.
عاطفيا واجتماعيا: اعتمد اللباقة والدبلوماسية ولا تتكلم فيما لا يخصك وحافظ على توازنك النفسي مهما تعرضت لاهتزازات.
برج السرطان
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمنحك إصرارا على إنجاز واجبات مهنية أو منزلية، فقط اعتن بحماية حقوقك.
عاطفيا: حاذر من المبالغة في انفعالاتك.. تماسك ولا تفقد أعصابك حتى لو واجهت استفزازا.
برج العذراء
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. استرخ وتصرف بحكمة خاصة مع الأهل والأقارب وزملاء العمل.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تنهي نزاعا مع شريك حياتك ولا تترك الخصام يطول.
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. استرخ وتصرف بحكمة خاصة مع الأهل والأقارب وزملاء العمل.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تنهي نزاعا مع شريك حياتك ولا تترك الخصام يطول.
برج القوس
مهنيا وماليا: اليوم تبدو قادرا على الاجتهاد واقتحام ميادين جديدة وقد تقوم بخيارات تثبت تفوقك وذكاءك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك سحرا ويدفعك للتقدم بثقة نحو من تحب.
مهنيا وماليا: اليوم تبدو قادرا على الاجتهاد واقتحام ميادين جديدة وقد تقوم بخيارات تثبت تفوقك وذكاءك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك سحرا ويدفعك للتقدم بثقة نحو من تحب.
برج الجدي
مهنيا وصحيا: حاول أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك لتتغلب على الإجهاد وعليك ألا تعلن عن خططك!
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال والغموض قليلا ومن المهم ألا تعلن أخبارك الشخصية.
مهنيا وصحيا: حاول أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك لتتغلب على الإجهاد وعليك ألا تعلن عن خططك!
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال والغموض قليلا ومن المهم ألا تعلن أخبارك الشخصية.