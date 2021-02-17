حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء2/17 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 17 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعداد للتفاني في عملك

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برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: اليوم اهتم بأن تتعامل بأسلوب ودي مع من حولك كي تحافظ على علاقاتك.



مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تضاعف تركيزك وتراجع خطواتك لتتخلص من أي تشوش.



برج الميزان



عاطفيا: فينوس في منزل الحب تمنحك تأثيرا قويا وتستطيع أن تقترب ممن تحب وتحقق توافقا معه.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة





برج الدلو

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يدفعك اليوم لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. لا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.

مهنيا وماليا: الأفلاك تطالبك أن تحترس من النصب أو الاحتيال وكن متكتما وحذرا في حساباتك





برج الحوت

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.

عائليا وعاطفيا: اليوم يعدك الفلك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تجمعك بالأخوة والأحباب.





برج الأسد

مهنيا: القمر في مربع برجك يصيبك بالعصبية.. أنت بحاجة للعمل بدقة والسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك.

عاطفيا واجتماعيا: اعتمد اللباقة والدبلوماسية ولا تتكلم فيما لا يخصك وحافظ على توازنك النفسي مهما تعرضت لاهتزازات.



برج السرطان



مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمنحك إصرارا على إنجاز واجبات مهنية أو منزلية، فقط اعتن بحماية حقوقك.



عاطفيا: حاذر من المبالغة في انفعالاتك.. تماسك ولا تفقد أعصابك حتى لو واجهت استفزازا.





برج العذراء

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. استرخ وتصرف بحكمة خاصة مع الأهل والأقارب وزملاء العمل.



عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تنهي نزاعا مع شريك حياتك ولا تترك الخصام يطول.







برج القوس

مهنيا وماليا: اليوم تبدو قادرا على الاجتهاد واقتحام ميادين جديدة وقد تقوم بخيارات تثبت تفوقك وذكاءك.



عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك سحرا ويدفعك للتقدم بثقة نحو من تحب.

