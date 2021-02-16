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اقتصاد

حجم الشحن بالموانئ الصينية يشهد نموا مستقرا في عام 2020

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:01 م
الصين
الصين
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وكالات

سجلت الموانئ الصينية نموا مستقرا في حجم البضائع المتدفقة خلالها العام الماضي على الرغم من تأثير كوفيد-19، وفقا لبيانات من وزارة النقل.

وفي عام 2020، ارتفعت كمية البضائع في الموانئ بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي إلى 14.55 مليار طن، وفقا للوزارة.

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 وصل حجم الشحن للتجارة الخارجية إلى 4.5 مليار طن، بزيادة 4 في المئة على أساس سنوي، وارتفع حجم الشحن للتجارة المحلية 4.4 في المئة عن العام الماضي إلى 10.05 مليار طن.

ووصل عدد الحاويات في موانئ البلاد في عام 2020، إلى 260 مليون وحدة تعادل عشرين قدما، بزيادة سنوية قدرها 1.2 في المئة.

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