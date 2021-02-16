ثقافة الوادى الجديد تحتفل بذكرى رحيل كوكب الشرق

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، حيث احتفل قصر ثقافة الخارجة بذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم بتقديم عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية وكوكتيل من أجمل ما تغنت به مع المايسترو على السيد، بينما قدم الفرع سلسلة محاضرات تثقيفية منها محاضرة بعنوان "ترشيد واستهلاك المياه" قدمتها مكتبة شرق بولاق، حاضرها أحمد نظيم، تحدث فيها عن أهمية ترشيد إستغلال المياه ونصائح لترشيدها، كما أعد بيت ثقافة الجديدة محاضرة بعنوان "المخدرات وأضرارها وطرق الوقاية منها" حاضرها سيد عبد الحافظ، وناقش فيها أضرار المخدرات وأثارها على الفرد والمجتمع وتحريم المخدرات فى الشريعة الإسلامية.



