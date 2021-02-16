بدون الجلوتين.. طريقة عمل سلطة التبولة

تعتبر طريقة عمل سلطة التبولة من أشهر أنواع السلطة العربية على الإطلاق، وكلمة “تبولة” مشتقة من الجذر العربي “تبّل” بمعنى بهّر، تتكون من البقدونس والنعناع، الطماطم والبصل الأخضر المفروم فرم ناعم.





ويمكن ان تقدم طريقة عمل سلطة التبولة مع الحبوب التي تميّزها، مثل: البرغل، وهي حبوب القمح الكاملة المجروشة، وغنية بالألياف والفيتامينات، ولكنها تحتوي على الجلوتين.





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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة التبولة ونستبدل البرغل بالكينوا، مما سيحوّل التبولة التقليدية للسلطة خالية من الجلوتين وغنية بالبروتين.





طريقة عمل سلطة التبولة





مكونات طريقة عمل سلطة التبولة





2 كوب من أوراق البقدونس، مغسولة ومفرومة ناعم

1/2 كوب من أوراق النعنع، مغسولة ومفرومة ناعما

2 حبتين طماطم متوسطة الحجم، مفرومة ناعم وموضوعة في مصفاة لتتخلص من العصير الزائد

2 عودان من البصل الأخضر، مفروم ناعم ومفروك بالفلفل الأسود

1/2 كوب من الكينوا المسلوقة، مغمورة بعصير ليمونة

3 ملاعق طعام زيت زيتون

ليمونة، معصورة

ملح حسب الذوق





طريقة عمل سلطة التبولة :





1- قبل التقديم مباشرة، تخلط جميع المكونات.





2- بعد أن تكون الكينوا قد تشربت عصير الليمون.



