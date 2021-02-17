ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021





فقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، ستبدأ يوم 27 فبراير 2021 بمعدل 5 أيام لكل صف، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب الصف الممتحن كما يلي:

السبت 27 فبراير : الصف الاول الثانوي

الأحد 28 فبراير : الصف الثاني الثانوي

الإثنين 1 مارس : الصف الاول الثانوي

الثلاثاء 2 مارس : الصف الثاني الثانوي

الأربعاء 3 مارس : الصف الاول الثانوي

الخميس 4 مارس : الصف الثاني الثانوي

السبت 6 مارس : الصف الاول الثانوي

الأحد 7 مارس : الصف الثاني الثانوي

الاثنين 8 مارس : الصف الاول الثانوي

الثلاثاء 9 مارس : الصف الثاني الثانوي





وسيكون على امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 50% من المجموع النهائي للطالب، إما الـ 50% الاخرى فستكون على امتحانات التيرم الثاني.





ومن المقرر أن يتم تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وامتحانات مواد الهوية بالمدارس الدولية لنهاية العام الدراسي الحالي.





أما عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، ف سيتم تأديتها اخر كل شهر من اشهر (مارس - ابريل – مايو) ، بشكل إلكتروني من المنازل وليس المدارس.