ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل كاملة عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2020/2021 .
فقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، ستبدأ يوم 27 فبراير 2021 بمعدل 5 أيام لكل صف، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب الصف الممتحن كما يلي:
السبت 27 فبراير : الصف الاول الثانوي
الأحد 28 فبراير : الصف الثاني الثانوي
الإثنين 1 مارس : الصف الاول الثانوي
الثلاثاء 2 مارس : الصف الثاني الثانوي
الأربعاء 3 مارس : الصف الاول الثانوي
الخميس 4 مارس : الصف الثاني الثانوي
السبت 6 مارس : الصف الاول الثانوي
الأحد 7 مارس : الصف الثاني الثانوي
الاثنين 8 مارس : الصف الاول الثانوي
الثلاثاء 9 مارس : الصف الثاني الثانوي
وسيكون على امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 50% من المجموع النهائي للطالب، إما الـ 50% الاخرى فستكون على امتحانات التيرم الثاني.
ومن المقرر أن يتم تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وامتحانات مواد الهوية بالمدارس الدولية لنهاية العام الدراسي الحالي.
أما عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، فسيتم تأديتها اخر كل شهر من اشهر (مارس - ابريل – مايو) ، بشكل إلكتروني من المنازل وليس المدارس.
كيفية الاستعانة بالكتاب المدرسي أثناء امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه من حق طلاب المرحلة الثانوية أثناء حل الامتحان الإلكتروني على التابلت، أن يقوموا بتقسيم الشاشة في الامتحان والاستعانة بنسخة pdf بدلا من النسخ الورقية.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه لا داعي للبحث عن الكتب المدرسية الورقية المقررة على طلاب المرحلة الثانوية، في مخازن الوزارة أو الفجالة أو السوق السوداء، وتكبد المشقة والأموال حيث يمكنك الوصول لهذه الكتب وتحميلها مجانا.
وقال وزير التربية والتعليم: إن كل الكتب المدرسية متاحة للطلاب تحميلها مباشرة عن طريق هذا الرابط:
وكذلك يمكن تحميل الكتب من خلال رابط منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري من خلال الضغط على :
ثم اختيار الدخول على أى مادة مقررة حيث تجد الكتاب المدرسي الأصلي والذي يمكن تحميله وطباعته إن احتاج الأمر.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه من حق طلاب المرحلة الثانوية أثناء حل الامتحان الإلكتروني على التابلت، أن يقوموا بتقسيم الشاشة في الامتحان والاستعانة بنسخة pdf بدلا من النسخ الورقية.
روابط تحميل نماذج امتحانات الصف الاول الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم
يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الدراسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، الـوصول إلى نماذج امتحانات أولى ثانوي النظام الجديد المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا