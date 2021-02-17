قالوا لـ صدى البلد| عمر عبدالحليم يكشف تفاصيل ملحمة السرب.. محمد مهران: لم أحتج التدرب على ضرب النار بـ «نسل الأغراب» لهذا السبب

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





فيلم السرب.. عمر عبد الحليم يكشف تفاصيل جديدة عن الملحمة الوطنية

مازالت أصداء فيلم "السرب" مستمرة منذ أن تم عرض البرومو الخاص به من قبل الشركة المنتجة للعمل الذى يعد أضخم انتاج سينمائى هذا العام وهو ما دفعه لتصدر تريند جوجل لليوم الثانى على التوالى.





الفيلم يعد ملحمة وطنية تكشف عن ثأر نسور الجو لدماء المصريين التى أهدرت فى درنة بليبيا والتى كشف عن بعض تفاصيلها مؤلف العمل عمر عبد الحليم فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" مؤكدًا على ضرورة تقديم مثل هذه الأعمال الوطنية بشكل أكثر جراة من جانب الدولة.





وأضاف عمر: إن مثل هذه الأعمال تساهم فى توثيق التاريخ وتكشف بطولات هؤلاء الجنود الذين ينتمون إلى القوات المسلحة والذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ وحماية كرامة هذا البلد.





وأوضح عمر: العمل لا يحتوى على مشاهد وثائقية وإنما هو عمل سينمائى روائى خاص حتى الآن وهو ما يتم الاتفاق عليه مع المخرج احمد نادر جلال الذى استمتعت بالتعامل معه كونه احد المخرجين الكبار الذين يهتمون بكل التفاصيل الخاصة بالعمل ويرغب دائما فى تقديم عمل جيد.





الفيلم يشارك فيه بطولته كوكبة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا ومحمد دياب وآسر ياسين وشريف منير ومحمود عبد المغنى وكريم فهمى وأحمد حاتم وهند صبرى وهو من تأليف عمر عبد المجيد وإخراج أحمد نادر جلال فى أول تعاون بينهما.





وكشف البرومو الخاص بفيلم السرب الذى تم عرضه أمس عن مضمونه حيث يناقش قصة حقيقية وهى الجريمة الشنعاء التى قادها تنظيم داعش فى ليبيا بذبح 21 مصريا قبطيا فى درنة وهو الأمر الذى قوبل برد حاسم وقوى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة حيث خرج ببيان شديد اللهجة فى الوقت نفسه كانت القوات الجوية تتحرك للقضاء على معسكرات هذا التنظيم فى ليبيا وهو ما تحقق على أرض الواقع ليأخذ بالثأر للشهداء الذين قتلوا على يد التنظيم الغاشم.





وكشف البرومو عن الدعم اللوجيستى الذى تقدمه القوات المسلحة لصناع الفيلم من أجل تصويره بشكل حقيقى وواقعى حيث يتم توفير كافة المعدات والأدوات اللازمة من أجل تصوير العمل والذى من المتوقع عرضه فى عام 2021 كما تم الإعلان عنه فى البرومو الخاص بالفيلم.

مخرجة رقصة الفتيان لـ صدى البلد: الأحداث حقيقية.. وبطل القصة قضى 8 سنوات في دار أيتام





كشفت المخرجة الأفغانية شهربانو سادات تفاصيل الفيلم الأفغاني "رقصة الفتيان"، والسبب وراء تحويل ذكريات أحد أصدقاءها القدامى إلى فيلم سينمائي.





وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": "لقد وجدت أن قصته جمعت بين الصدق والبساطة والثراء في آن واحد. فقد أخذتني قصة صديقي في رحلة زمنية من منظور بريء لفتى يتيم عبر تاريخ أفغانستان على مدار الأربعين عامًا الماضين.. فقد كان طفلًا عالقًا في حرب ليست حربه. وهذا بالضبط ما أشعر به الآن وأنا أعيش في أفغانستان".





وتابعت: "لقد قضى صديقيى ثمانِ سنوات من عمره في دار الأيتام. وتحتوي سيرته الذاتية على العديد من الشخصيات، أحداث، تاريخ، والعديد من الأسماء والأماكن التي لن يدركها سوى الجمهور الأفغاني. لقد قرأت كتاباته عدة مرات وعانيت كثيرًا لأجد التوازن المثالي بين ما حدث وبين ما يجب أن يظهر في الفيلم.





وأضافت: "أردت أن أسهل الفهم على الجمهور الدولي ولكنني لم أنس الجمهور الأفغاني. لقد قمت بتقليص الفترة الزمنية على الرغم من أن القصة تبدأ عام ١٩٨٩ وتنتهي عندما استولى المجاهدون على كابول عام ١٩٩٢، ولكنني قمت بجعل الوقت خياليًا بحيث يظل الأبطال صغار ويعطى الانطباع أن الوقت قد مر.





وتابعت: "في بعض الأوقات كنت أمزج بين قصتين أو شخصيتين مختلفتين لخلق شيء خاص بي.. أما بنسبة لأغاني أفلام بوليوود فقد كان هذا الجزء الكبير الذي أضفته لقصة صديقي، ولكن كان فعلًا من محبي بوليوود وكان يبيع تذاكر السينما في السوق السوداء.





وتدور أحداث الفيلم في شوارع مدينة كابول خلال أواخر الثمانينيات وبالتحديد أثناء الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، عاش قُدرة الله الفتى صاحب الخمسة عشرة عامًا، والذي يعمل في بيع تذاكر السينما في السوق السوداء. قُدرة أحد عاشقي بوليوود ويقضى وقته في تخيل نفسه ممثلًا في أفلامه المفضلة. وفي أحد الأيام تقبض عليه الشرطة وتضعه في دار أيتام تابع للاتحاد السوفييتي، وفي الوقت نفسه تبدأ الأوضاع السياسية في كابول في التغير، فيجد قُدرة نفسه مع باقي الأولاد يبدأون معركة للدفاع عن وطنهم.





وشهد فيلم رقصة الفتيان عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي (نصف شهر المخرجين)، وفاز بجائزة أفضل فيلم من مهرجان ريكيافيك السينمائي الدولي، كما شارك في عدة مهرجانات مرموقة منها مهرجان أيام فلسطين السينمائية، مهرجان ميونخ السينمائي الدولي، مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان كولون السينمائي، مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي، مهرجان الفيلم الآسيوي في برشلونة، مهرجان لندن السينمائي، مهرجان بوسان السينمائي الدولي، مهرجان روتردام السينمائي الدولي، مهرجان ميلبورن السينمائي، مهرجان بروكسل السينمائي الدولي.‎





الفيلم من تأليف وإخراج شهربانو سادات، مستوحى من يوميات أنور الهاشمي. بطولة قُدرة الله قادري، صديقة رسولي، مسيح الله فراجي، حسيب الله رسولي، أنور الهاشمي. ومن إنتاج كاتيا أدوميت، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع في العالم العربي.





محمد مهران لـ صدى البلد: لم أحتج التدرب على ضرب النار بـ"نسل الأغراب" لهذا السبب





كشف الفنان محمد مهران عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.





وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:"أجسد شخصية شقيق أمير كرارة، وأتحدث بلهجة صعيدية، تعلمتها من جدتي لأن عائلتي صعايدة بالأساس، إلى جانب هذا فمعنا مصحح لغوي.





وتابع:" ألعب الشخصية من منطقة بها قوة زائدة، وعدد من مشاهد الأكشن وضرب النار الذي تعلمته من الأفراح في سوهاج، فلذلك لم أحتج إلى تدريب





مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، محمد مهران.





وعلى الجانب الآخر عرض للفنان محمد مهران مسلسل "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.