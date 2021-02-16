مشروع «2 كفاية»: نستهدف الوصول لـ 24 طفلا لكل 10 سيدات بحلول 2032 كمرحلة أولى

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مديرة مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة ليست فقط من أجل التوعية، بل سيتم تقديم خدمات طبية لتنظيم الأسرة عبر عيادات، مشيرة إلى أن هدف المشروع هو الحد من الزيادة السكانية، زيادة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" عبر الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن للفئات الأكثر احتياجًا.





وأضافت "ديزيريه لبيب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أنه يتم تنفيذ المشروع في 10 محافظات وسيمتد إلى 10 محافظات أخرى خلال الـ 3 أعوام القادمة، مشيرة إلى أن الـ 10 محافظات التي تم تنفيذ المشروع داخلها، هي الأكثر فقرا والأعلى في معدل الخصوبة، على رأسها محافظات الصعيد، ومحافظتا الجيزة والبحيرة.





وتابعت مديرة مشروع حملة "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفقر يرتبط بعدم الوعي؛ لذلك فإن المشروع يعمل على تعديل المفاهيم الخاطئة في ذهن كل أسرة في هذا المجتمع، سواء كانت مفاهيم صحية أو مجتمعية أو دينية.





واستطردت "رغم تشابه الفكر الخاص بالأسر الموجودة داخل نفس المجتمع، فإن كل أسرة لها معتقدات خاصة حول المشروع"، لافتة إلى أن المشروع بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، ووزارة الصحة، يعمل من أجل أن يصبح عدد الأطفال في عام 2032 2.4 طفل لكل سيدة، أي أن يكون لكل 10 سيدات حوالي 24 طفلًا كمرحلة أولى.





وأكدت "ده مش مُرضي.. وعايزين أقل من كدا كمان"، مختتمة "أنها خطة طويلة الأجل، لذلك أطالب وسائل الإعلام بالقيام بدور أساسي في هذا المشروع".



