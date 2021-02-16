ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: زيارة الرئيس لعزبة الهجانة حدث تاريخي ويؤكد لسكانها بداية عهد حياة حضارية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:53 م
النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ
Advertisements
القسم السياسي
أشاد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس السيسي تغير اسم عزبة الهجانة والكيلو 4.5 إلى مدينة الأمل بعد توجيهاته بالتطوير فيها وانشاء مساكن حضارية وآدمية لسكانها والتصدي للعشوائيات.

واضاف محسن خلال تصريحات  له اليوم، إن الغاء اسم عزبة الهجانة والكليو 4.5 يعطي أملا جديدا وحقيقيا لسكان هذه المنطقة في الانطلاق نحو مرحلة جديدة وحضارية، خصوصا وأنه كان مطلبا قبل سنوات، ويؤكد على استمرار جهود تطوير المنطقة والارتقاء بمستوى معيشة أهلها.

 وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة، حدث تاريخي، ويؤكد إنه قريب وبشكل مباشر من معاناة الناس وهمومهم، وانه لا يدخر جهدا في الوصول الى أماكن لم يصل اليها من قبل زعماء تولوا حكم مصر.


 وقال  نائب بني سويف، إن اقتحام ملف العشوائيات مثل عزبة الهجانة، وغيرها من عشرات المناطق، التي دبت فيها الحياة العصرية وتم توصيل الخدمات اليها، غير مسبوق في تاريخ مصر. 

ويؤكد أن سكان هذه المناطق من الطبقات والشرائح الفقيرة في قلب وعقل الدولة المصرية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صندوق تطوير العشوائيات يكشف عن رسائل السيسي أثناء زيارته الميدانية لعزبة الهجانة.. فيديو

رئيس تطوير العشوائيات يوضح الهدف من زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة اليوم

مشهد لم نراه منذ الستينات.. نشات الديهي يعلق على تفقد السيسي لعزبة الهجانة.. فيديو

برلماني: تطوير عزبة الهجانة بداية لتواجد الدولة في المناطق الشعبية

عماد الدين حسين: زيارة السيسي لعزبة الهجانة تمثل الأولى من نوعها لرئيس مصري |شاهد

برلماني: التصدي للعشوائيات وإيجاد مجتمعات حضارية أهداف استراتيجية لبناء المدن الجديدة

ترشيحاتنا

الأزهر: عدد الطلاب فى لجان الامتحانات لن يزيد على 14 طالبا

الأمطار مستمرة.. الأرصاد: انخفاض كبير فى درجات الحرارة غدا ..فيديو

5 مشروبات تشعرك بالدفء في ظل موجة البرد

هل يقرر الأعلى للجامعات تأجيل الدراسة في اجتماعه المقبل؟.. التعليم العالي تجيب

ابني شاف الموت.. التفاصيل الكاملة لنهش كلبين شرسين لرأس طفل بعمر الـ6 سنوات بكرداسة

بدون جماهير.. الموافقة الأمنية تحسم إقامة مباراة الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. سكودا تدشن إينياك سبورتلاين iV الكهربائية

تعرف على قدرات صاحبة المهام الشاقة .. لاند روفر ديفندر ووركس وإصدار خاص للمغامرات

مواصفات كيا K5 موديل 2021 .. وسعرها في السعودية