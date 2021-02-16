برلماني: زيارة الرئيس لعزبة الهجانة حدث تاريخي ويؤكد لسكانها بداية عهد حياة حضارية

أشاد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس السيسي تغير اسم عزبة الهجانة والكيلو 4.5 إلى مدينة الأمل بعد توجيهاته بالتطوير فيها وانشاء مساكن حضارية وآدمية لسكانها والتصدي للعشوائيات.





واضاف محسن خلال تصريحات له اليوم، إن الغاء اسم عزبة الهجانة والكليو 4.5 يعطي أملا جديدا وحقيقيا لسكان هذه المنطقة في الانطلاق نحو مرحلة جديدة وحضارية، خصوصا وأنه كان مطلبا قبل سنوات، ويؤكد على استمرار جهود تطوير المنطقة والارتقاء بمستوى معيشة أهلها.





وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة، حدث تاريخي، ويؤكد إنه قريب وبشكل مباشر من معاناة الناس وهمومهم، وانه لا يدخر جهدا في الوصول الى أماكن لم يصل اليها من قبل زعماء تولوا حكم مصر.









وقال نائب بني سويف، إن اقتحام ملف العشوائيات مثل عزبة الهجانة، وغيرها من عشرات المناطق، التي دبت فيها الحياة العصرية وتم توصيل الخدمات اليها، غير مسبوق في تاريخ مصر.



