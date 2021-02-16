السجيني: مبادرة حياة كريمة مشروع كبير يخدم المواطنين على مستوى المحافظات

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع مع رئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا أن هناك نهج جديد بين البرلمان والمسئولين.





وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك نهج جديد في متابعة المشاكل التي تواجه المواطنين، مشيرا إلى ان اجتماع مدبولي مع رؤساء اللجان النوعية مشاركة حقيقة.





وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة مشروع كبير يخدم المواطنين على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على العمل المشترك لتحقيق وظائف مستدامة لأهالي القرى.





وتابع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل بشكل جاد لمواجهة الزيادة السكانية.