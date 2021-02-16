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أخبار العالم

الكشف عن سبب تأخر وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى تونس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:00 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
كشف مدير معهد باستور التونسي، الهاشمي الوزير، اليوم الثلاثاء، عن سبب تأخر وصول الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى تونس.

وقال الوزير في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم"، إنّ موعد وصول اللقاح مرتبط بأمور تقنية وإدارية بين مبادرة كوفاكس ومصنع اللقاح ولا دخل للسلطات التونسية في ذلك.

وأكد المسؤول التونسي استمرار عملية التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مضيفًا أنه يمكن الاتصال بمراكز الصحة الأساسية وغيرها من مراكز الصحة أو الإستعانة بالطبيب الخاص للقيام بعملية التسجيل.

وكان الوزير قد صرّح الأسبوع الماضي بأنّ تونس راسلت منظمة كوفاكس ومن المنتظر وصول أولى دفعات اللقاح في منتصف فبراير الجاري، لكن لا يمكن تحديد موعد نهائي قبل الحصول على مراسلة من قبل المنظمة تحدّد فيها التاريخ والموعد بدقّة.
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