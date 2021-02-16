مكافحة الإدمان تكشف عن تأثير حملة محمد صلاح في نسب التقدم للعلاج.. فيديو

قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح 3 مراكز علاجية جديدة لعلاج الأدمان بمحافظات البحر الحمر وبورسيعد ومرسى مطروح مؤكدا هذه المراكز سيتيطع أن تستوعب 35 ألف مريض ادمان سنويا.









وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه أصبح خلال الفترة الأخيرة تزايد مستمر لطلبات العلاج من الإدمان.





وتابع مدير صندوق مكافحة الإدمان أنه أصبح هناك تفاعل مع الخدمات التى تقوم بها الدولة في مجال علاج مكافحة الإدمان مشيرا إلى أن الحملات الاعلانية وخاصة التى قام بها محمد صلاح كان لها أثر بالغ في زيادة نسب التقدم للعلاج.



