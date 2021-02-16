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مكافحة الإدمان تكشف عن تأثير حملة محمد صلاح في نسب التقدم للعلاج.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:58 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمود محسن
قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح 3 مراكز علاجية جديدة لعلاج الأدمان بمحافظات البحر الحمر وبورسيعد ومرسى مطروح مؤكدا هذه المراكز سيتيطع أن تستوعب 35 ألف مريض ادمان سنويا.


وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه أصبح خلال الفترة الأخيرة تزايد مستمر لطلبات العلاج من الإدمان.

وتابع مدير صندوق مكافحة الإدمان أنه أصبح هناك تفاعل مع الخدمات التى تقوم بها الدولة في مجال علاج مكافحة الإدمان مشيرا إلى أن الحملات الاعلانية وخاصة التى قام بها محمد صلاح كان لها أثر بالغ في زيادة نسب التقدم للعلاج.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أنه تم فتح عيادات لعلاج الإدمان وتلقى المتعافين من خلال الخط الساخن خدمات علاج الإدمان، حيث إنه تم الوصول إلى 400 ألف مستفيد وتم استهداف برامج للتأهيل لكثير من الأسر.
 
وأشارت إلى أن  العلاج يتم عن طريق مراكز علاج الإدمان التى وصلت عام 2021 إلى 26 مركز علاجي ب17 محافظة، متابعة أنها تخضع لمعايير الجودة وتتعاون بها كليات الطب بالمحافظات المختلفة وتقدم مجانية بالكامل من أجل تشجيع الشباب. 
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