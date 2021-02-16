ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قبل تدشينها .. تعرف على مرسيدس EQS الكهربائية المخصصة للسوق الأمريكي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:01 م
مرسيدس EQS الكهربائية
مرسيدس EQS الكهربائية
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة مرسيدس منذ فترة  خطتها المستقبلية ، وخطط انتاجها المتحولة الى الطرازات الكهربائية وتقليل الأخرى العاملة بالوقود ، ولذلك كشفت عن أسماء الأسواق العالمية التي سيتم طرح هذه الطرازات بها ، واستبعاد الولايات المتحدة من هذه القائمة .

ولكن عادت مرة أخرى شركة مرسيدس لتطرح اسم الولايات المتحدة فى هذه القائمة ، من خلال طرح السيارة الكهربائية الكروس EQC ، لذلك ستكون أول سيارة كهربائية منتجة بكميات كبيرة تحمل علامة مرسيدس ستصل إلى الولايات المتحدة بعد EQS سيدان.

وبالفعل فى منتصف عام 2020 ، ظهرت صور تجسسيه للجيل الثاني من EQC، به بعض التعديلات على النموذج الاولي الذى ظهر لها مع العديد من التغييرات وبنية جديدة تدعم النموذج.

ومن المتوقع أن تكشف مرسيدس عن الطراز الجديد الكروس EQC بشكل رسمي في الأسابيع المقبلة ، وستصبح بذلك أول سيارة كهربائية تحمل علامة مرسيدس التجارية في أمريكا.

ويؤكد خبراء السيارات ان السيارة الكروس EQC ستستمد قوتها من مجموعة نقل الحركة التي توفر أكثر من 700 كيلومتر من المدى في وقت الاختبار ، ويمكن أن تصل AMG بأكثر من 600 حصان.

بالضافة الى ان شركة مرسيدس اطلقت  حملة تشويقية كبيرة تعلن من خلالها عن شاشة النموذج الجديدة الكروس EQC التي تمتد بطول لوحة القيادة الخاصة لها . 

قبل تدشينها .. تعرف على مرسيدس EQS الكهربائية المخصصة للسوق الأمريكي
قبل تدشينها .. تعرف على مرسيدس EQS الكهربائية المخصصة للسوق الأمريكي
قبل تدشينها .. تعرف على مرسيدس EQS الكهربائية المخصصة للسوق الأمريكي
قبل تدشينها .. تعرف على مرسيدس EQS الكهربائية المخصصة للسوق الأمريكي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد طرح مايباخ Maybach s560 في مصر.. مرسيدس تختبر الجيل الجديد من Mercedes sl 2021.. صور

مرسيدس تطرح قاطرة هيدروجينية جديدة Mercedes gen h2.. صور

مرسيدس تشوق العملاء للسيارة المستقبلية Mercedes eqs 2022

مرسيدس تسير على خطى فورد و فيراري وتعيد إحياء R-Class في صورة SUV كهربائية .. صور

شاهد.. مرسيدس تحدد موعد طرح EQA الكهربائية الجديدة

مرسيدس بصدد طرح سيارات جديدة في هذا الموعد.. صور

ترشيحاتنا

الأمين العام لحزب الله يهدد إسرائيل بحرب واسعة

بعد الفوز على المريخ.. الأهلي يتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

شاهد..أول ظهور لليوتيوبر شادي سرور بعد الإفراج عنه

دوري أبطال أوروبا .. ماني يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك لايبزيج

زغروطة يا حبايب.. خطوبة الفنان محمد علي رزق.. شاهد

إصابة الإعلامية رضوى الشربيني وأسرتها بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ

قبل تدشينها .. تعرف على مرسيدس EQS الكهربائية المخصصة للسوق الأمريكي

مخاطر النوم على البطن للحامل في جميع الشهور