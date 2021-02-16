قبل تدشينها .. تعرف على مرسيدس EQS الكهربائية المخصصة للسوق الأمريكي

أعلنت شركة مرسيدس منذ فترة خطتها المستقبلية ، وخطط انتاجها المتحولة الى الطرازات الكهربائية وتقليل الأخرى العاملة بالوقود ، ولذلك كشفت عن أسماء الأسواق العالمية التي سيتم طرح هذه الطرازات بها ، واستبعاد الولايات المتحدة من هذه القائمة .

ولكن عادت مرة أخرى شركة مرسيدس لتطرح اسم الولايات المتحدة فى هذه القائمة ، من خلال طرح السيارة الكهربائية الكروس EQC ، لذلك ستكون أول سيارة كهربائية منتجة بكميات كبيرة تحمل علامة مرسيدس ستصل إلى الولايات المتحدة بعد EQS سيدان.

وبالفعل فى منتصف عام 2020 ، ظهرت صور تجسسيه للجيل الثاني من EQC، به بعض التعديلات على النموذج الاولي الذى ظهر لها مع العديد من التغييرات وبنية جديدة تدعم النموذج.

ومن المتوقع أن تكشف مرسيدس عن الطراز الجديد الكروس EQC بشكل رسمي في الأسابيع المقبلة ، وستصبح بذلك أول سيارة كهربائية تحمل علامة مرسيدس التجارية في أمريكا.

ويؤكد خبراء السيارات ان السيارة الكروس EQC ستستمد قوتها من مجموعة نقل الحركة التي توفر أكثر من 700 كيلومتر من المدى في وقت الاختبار ، ويمكن أن تصل AMG بأكثر من 600 حصان.

بالضافة الى ان شركة مرسيدس اطلقت حملة تشويقية كبيرة تعلن من خلالها عن شاشة النموذج الجديدة الكروس EQC التي تمتد بطول لوحة القيادة الخاصة لها .