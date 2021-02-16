اتحاد الصناعات يعقد أجتماعا مع رؤساء الغرف الصناعية المعنية بمبادرة حياة كريمة

عقد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا مع رؤساء غرف الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء لإطلاع علي التفاصيل الكاملة لمبادرة حياة كريمة ودور الاتحاد والغرف الصناعية في معاونة الشركات للتسجيل لدي الجهات المختصة المكلفة بتدبير إحتياجات المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار المبادرة من المنتجات محلية الصنع.
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وشارك في الاجتماع المهندس حسام فريد حسانين رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي والتكامل الصناعي بالاتحاد.
واستعرض المهندس محمد السويدي وحسام فريد حسانين خلال الاجتماع كافة التفاصيل المتاحة بخصوص المبادرة و تم الاتفاق علي أن يتم عقد لقاء مباشر بين الغرفة وأعضائها عبر تطبيق زووم وبحضور القيادات التنفيذية المسئولة عن المبادرة بالاتحاد لشرح كافة التفاصيل للمنشآت وعرض البيانات المطلوبة من المنشآت لإعداد قائمة الشركات التي يمكنها الوفاء بمختلف الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الاعمال في اطار المبادرة.
و تم الاتفاق علي أن يتم عقد لقاء الغرف مع الشركات يوم الاحد القادم 21 فبراير بدء بغرفة صناعة مواد البناء يليه غرفة الصناعات الهندسية وعلي أن تكون الشركات أعتبارًا من اليوم التالي بتقديم البيانات اللازمة للغرف الصناعية والاتحاد وعلي أن تتضمن البيانات نوعية المنتجات وطاقاتها الحالية وامكانيات زيادة الطاقة خلال العام الاول من بدء تنفيذ المبادرة حتي يمكن تخطيط عملية الشراء في ضوء ذلك كما تم الاتفاق علي عقد لقاءات بذات المنهجية مع الغرف الصناعية الأخري المعنية بالمبادرة في ضوء ما يتوفر من معلومات بشأن الاحتياجات المطلوبة.
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وشارك في الاجتماع المهندس حسام فريد حسانين رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي والتكامل الصناعي بالاتحاد.
واستعرض المهندس محمد السويدي وحسام فريد حسانين خلال الاجتماع كافة التفاصيل المتاحة بخصوص المبادرة و تم الاتفاق علي أن يتم عقد لقاء مباشر بين الغرفة وأعضائها عبر تطبيق زووم وبحضور القيادات التنفيذية المسئولة عن المبادرة بالاتحاد لشرح كافة التفاصيل للمنشآت وعرض البيانات المطلوبة من المنشآت لإعداد قائمة الشركات التي يمكنها الوفاء بمختلف الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الاعمال في اطار المبادرة.
و تم الاتفاق علي أن يتم عقد لقاء الغرف مع الشركات يوم الاحد القادم 21 فبراير بدء بغرفة صناعة مواد البناء يليه غرفة الصناعات الهندسية وعلي أن تكون الشركات أعتبارًا من اليوم التالي بتقديم البيانات اللازمة للغرف الصناعية والاتحاد وعلي أن تتضمن البيانات نوعية المنتجات وطاقاتها الحالية وامكانيات زيادة الطاقة خلال العام الاول من بدء تنفيذ المبادرة حتي يمكن تخطيط عملية الشراء في ضوء ذلك كما تم الاتفاق علي عقد لقاءات بذات المنهجية مع الغرف الصناعية الأخري المعنية بالمبادرة في ضوء ما يتوفر من معلومات بشأن الاحتياجات المطلوبة.