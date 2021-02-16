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تامر أمين للمواطنين: أنتو بتخلفوا كتير ليه في ظل الظروف الصعبة دي.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:25 م
تامر أمين
تامر أمين
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي تامر أمين ،ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاح العديد من المشروعات القومية في قطاع الصحة في مدينة الاسماعيلية لافتا إلى انه يتمني ان تكون بقية المحافظات مثل محافظة الاسماعلية خصوصا في النظافة  .

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح المشاريع أكد فيها  أن الزيادة السكانية تساعد  علي عدم استقرار الشعب .

واوضح تامر امين ، ان الزيادة السكانية خطر كبير ومشكلة كبير تهدد استقرار المواطنين مؤكدا أن الدولة قامت بعمل ما عليها فيما يخص ذلك  ويبقى دور المواطن لان الشعب اذا زاد تكون الموارد قليلة .


واوضح تامر أمين ، الشعب المصري في مشكلة كبيرة بسبب زيادة الإنجاب لافتا اوروبا بها توزيع عادل للموارد بسبب قلة السكان قائلا  "أنتو بتخلفوا كتير ليه في ظل الظروف الصعبة دي".
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