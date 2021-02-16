برلماني: المعارضة يجب أن تكون بناءة وليس من باب الفراغ

قال النائب عبد الفتاح يحي عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي أول من نادي بالحوار المجتمعي الذي يسعي لتبادل وجهات النظر والخبرات حول إيجاد خطط وحلول تهدف إلي تحرك الدولة بالإتجاهات الصحيحة نحو تحقيق برامجها التنموية التي يقوم أساسها علي الإستدامة والشمولية، كما دعم فكرة المعارضة البناءة.













أضاف " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المواطن المصري أصبح لديه وعي كامل بالمخططات الإرهابية التي تسعي لزعزعة الأمن والأستقرار السياسي، وتحتل قصة المعارضة محض إهتمامهم حيث يتخذونها كوسيلة للتلاعب في أذهان الأفراد بهدف تزييف الحقائق علي أرض الواقع وإعاقة المشروعات القومية التي هي مفتاح التقدم والإصلاح.













ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن أبرز الأدلة علي دعم الدولة للنشاط السياسي المعارض هي دمج مؤيديه بمجلسي النواب والشيوخ، ولعل إستجوابات وتساؤلات النواب للوزراء حول بيانات برامجهم التنموية هي خير شاهد علي أن البرلمان الحالي يقوم علي مفهوم سياسي جديد غرضه تحقيق أهداف الإصلاح دون النظر إلي أي أغراض شخصية، أي معارضة عن دلائل وبراهين وليس من فراغ أو تعطيل للجهود.













ونوه النائب، عن أهمية تبني الدولة سياسة التحول الرقمي بكافة مؤسساتها التي تعمل علي دحض مختلف أوجه الفساد، فضلا عن التشديد الرقابي لأداء العاملين بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن دون أي إنتقاص ،مما يوفر علينا التنقيب عن السلبيات.













وتابع النائب حديثه، قائلا : " الريس كل يوم في الشارع بيفتتح ويباشر ده غير المؤتمرات الدولية ودي محصلتش من حد قبل كده"، لذا لابد علينا دعمه ومساندته لسعيه الدائم والمستمر من أجل تحقيق أحلام الشعب.









جاء ذلك بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من حق المواطن أن يعارض وأن يعبر عن رأيه، ولكن الهدف من التعبير هو تحسين أحوال الناس وحياتهم.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه المجمع الطبي بالإسماعيلية: "إحنا بنقبل أي معارض بس بشرط يكون فاهم هو بيقول إيه"، لافتًا إلى أنه إذا كانت الدولة المصرية جادة جدًا في مواجهة تحدياتها سيخف العبء الكبير على الرأي والمعارضة.





وتابع الرئيس السيسي: "نتقبل الانتقادات العلمية للمعارضة لأوجه العمل الوطني لكشف السلبيات وعلاجها".









وقال الرئيس إن "الريف المصري هيسمّع في القطاع الصحي، عن طريق تبطين الترع التي تساعد على تقليل وجود الناموس والحشرات التي تجلب العديد من الأمراض للمواطنين"، متمنيًا أن يتم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي خلال الـ 3 سنوات المقبلة.







