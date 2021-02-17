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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. وزير: قرار إيقاف التعاقدات مع الشركات الأجنبية التي لا تتخذ المملكة مقرا إقليميا يوفر فرصا وظيفية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:00 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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وكالات
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن عزم حكومة المملكة على إيقاف التعاقدات مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من (1 / 1 / 2024م) يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات إستراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

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وأوضح المهندس الراجحي في تصريحات صحفية أن لهذا القرار العديد من المزايا الإيجابية التي يوفرها للمستثمرين والمواطنين.

تابع " القرار يحقق تنافسية عالية بين الشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه، إضافة للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن" 
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