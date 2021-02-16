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أخبار العالم

نجل ترامب يكشف خطط والده بعد براءته في ثاني محاكمات الشيوخ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:26 م
دونالد ترامب ونجله
دونالد ترامب ونجله
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محمد عثمان
أعلن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الأخير سيواصل دعم أجندة "أمريكا أولًا، وذلك بعد إعلان براءته في ثاني محاكمة له بمجلس الشيوخ الأمريكي".

وقال نجل الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن عائلته ستواصل جهودها لإعادة إنشاء الحزب الجمهوري، مشيرًا إلى أن "ترامب سيستمر في دفع أجندة أمريكا أولا والقتال من أجل العامل الأمريكي وسيضغط من أجل المرشحين الذين سيفعلون ذلك، وليس رجال المؤسسة الذين جلسوا هناك لسنوات، ولم يفعلوا شيئا على الإطلاق ويحصلون على الدعم الكامل من قاعدة المؤسسة".

وأضاف "سنفعل العكس تماما، سنقاتل وندعم الأشخاص الذين سيكونون صالحين للشعب الأمريكي وسنحرص على انتخاب هؤلاء الأشخاص".

وانتقد نجل ترامب قيادة الحزب الجمهوري قائلًا: "القيادة الجمهورية لن تفعل شيئًا لأن ذلك أفضل ما يفعلوه وهو لا شيء".

وتابع "اعتاد الديمقراطيون على أن يكونوا قادرين على الإفلات من العقاب، والأهم من ذلك أنهم اعتادوا على أن الجمهوريين ليس لديهم الشجاعة للتصدي لهم".

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