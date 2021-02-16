خالد ميري: الزيادة السكانية خطر يهدد التنمية.. وعلى المواطنين دعم الدولة

قال الكاتب خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، إن هناك تخوف من قبل الدولة من الزيادة السكانية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا، ببرنامج الحقيقة، أن الزيادة السكانية خطر يهدد التنمية، و الدولة تريد توفير حياة كريمة للمواطنين، الذين عليهم دور كبير.





ولفت إلى أن الدولة فى الفترة الأخيرة قامت بمبادرات كثيرة لعلاج المواطنين، فهناك 2.2 مليون مواطن تم علاجهم من فيروس سي، و 700ألف ضمن قوائم الانتظار، وجميعهم بالمجان.





وتابع :الدولة مستمرة فى علاجها للمواطنين خلال أزمة كورونا، ولذلك على الجميع الوقف بجانب الدولة.



