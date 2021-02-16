شاهد .. وزير الرياضة والخطيب يساندان الأهلى أمام المريخ السوداني





وظهر وزير الشباب والرياضة بصحبة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بمقصورة ستاد القاهرة ، والمتواجد فيها عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي النادي السوداني.





وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه للمواجهة المقامة حاليا أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمود وحيد

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - جونيور أجاي - والتر بواليا.

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، على حضور مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقامة على استاد القاهرة الدولي.