ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن .. تفاصيل عودة أسامة منير للغناء .. محمد مهران يكشف تفاصيل مشاركته فى نسل الأغراب .. انتهاء تصوير اللعبة 2

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.


تفاصيل عودة أسامة منير للغناء بأغنية "أنا

بعد غياب عن الغناء استمر طويلا  يعود الفنان والإعلامى اسامة منير بأغنية جديدة من كلماته وألحانه وتحمل اسم "انا".


محمد مهران لـ صدى البلد: لم أحتج التدرب على ضرب النار بـ"نسل الأغراب" لهذا السبب

كشف الفنان محمد مهران عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.


منى زكى تشارك في فيلم "السرب" أمام أحمد السقا وتصور مشاهدها قريبا

تستعد النجمة منى زكى لتصوير مشاهدها في فيلم "السرب" الذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش عام 2015، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سنيرجى فيلمز، حيث تعاقدت منى على تقديم دور البطولة النسائية في العمل مؤخرًا.


بـ البدلة الحربية.. شريف منير يروج لـ السرب


نشر الفنان شريف منير صورة جديد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من كواليس فيلم السرب وظهر فيها وهو يقف أمام طائرة ببدلة حربية وكتب على الصورة :"السرب.


شيكو يعلن الانتهاء من تصوير اللعبة 2

أعلن الفنان  هشام محمد الشهير" بشيكو" الانتهاء اليوم نهائيا من تصوير مسلسل اللعبة 2 ليفل الوحش.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فيلم السرب يجمع قصي خولي بـ أحمد السقا

عام التألق.. فيلمان ومسلسل لـ أحمد السقا في 2021

أحمد السقا يستعرض مهاراته في ركوب الخيل عبر انستجرام

محمد جمعة يبدأ تصوير نسل الأغراب

بـ البدلة الحربية.. شريف منير يروج لـ السرب

منى زكى تشارك في فيلم "السرب" أمام أحمد السقا وتصور مشاهدها قريبا

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تعرف على سبب استبعاد عمار حمدي من مواجهة سيراميكا كليوباترا

ابنها الكبير مصطفى.. قصة أم عشرينية لـ 23 طفلا وتود إنجاب 105 آخرين.. فيديو وصور

التموين: تطوير منظومة صناعة اللحوم وعلامة تجارية جديدة باسم JUST MEAT

محمد الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يضرب المريخ السوداني بثلاثية في انطلاقة دوري المجموعات بأبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ

قبل تدشينها .. تعرف على مرسيدس EQS الكهربائية المخصصة للسوق الأمريكي

مخاطر النوم على البطن للحامل في جميع الشهور