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توك شو

مش هتقدروا تلعبوا اللعبة دي .. أحمد موسى يفتح النار على أعداء الدولة في الخارج

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:50 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على الإعلام المعادي للدولة، مؤكدا أن دولة قطر تعمل ضد مصر ليلا ونهارا.

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك هجوما رهيبا ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصة اليوم وبعد الافتتاحات التي قام بها وتصريحاته الأخيرة.

ووجه حديثه للإعلاميين في القنوات المعادية، قائلا :"مش هتقدروا تلعبوا اللعبة دي، وانتم مش معارضة أنتم خونة وكلكم متآمرين ضد البلد، وعملاء للقطريين والأتراك".

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على حل  كل المشاكل التي تؤرق المواطنين، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية أهمها وعلينا التعامل معها على الفور.

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