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تعليم

كيف تحصل على دعم المصروفات الدراسية بآداب حلوان؟

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
تقدم كلية الآداب بجامعة حلوان لطلابها الغير قادرين على دفع المصروفات دعم على المصروفات الدراسية العام الدراسي الجامعى 2020/2021 ويأتى هذا من خلال صندوق التكافل الاجتماعى وتحت رعاية الدكتورة مها حسنى القائم بأعمال عميد الكلية .

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وتستمر الكلية فى استلام اوراق الطلاب الغير قادرين والراغبين فى الحصول على دعم المصروفات الدراسية  ويتم تلقى طلبات الطلاب من خلال إدارة رعاية الشباب بالكلية ويستثنى من هذا طلاب المدينة الجامعية .
  

وينشر صدى البلد الشروط والمستندات المطلوبة التقديم الحصول على دعم المصروفات الدراسية :


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1/ بيان بالدخل الشهرى لى ولى الامر موزع كالاتى : 
 
- بيان مفردات مرتب اصل

- أو بيان معاش اصل من التأمينات والمعاشات /البريد /البنك

- أو لمن لديهم أعمال حره خاصة بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية



2/ صورة بطاقات إثبات الشخصية لأفراد الأسرة الغير متزوجين .

- أو صورة شهادة ميلاد لمن ليس لهم بطاقة أو قيد عائلى 


3/ فى حالة وفاة ولى الامر إحضار صورة شهادة الوفاة


4/ أن وجد اى حالات مرضية لافراد الاسره يجب إحضار صورة من التقارير والشهادات الطبية لإثبات الحالة المرضية على أن يكون باللغة العربية



وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلبات دعم المصروفات الدراسية

واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول الى الجامعة مع تعقيم وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم .
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