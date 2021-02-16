إزاي هنكمل بالشكل ده.. لميس الحديدي تعلق على الزيادة السكانية.. فيديو

علقت الإعلامية لميس الحديدي على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها أثناء إفتاح مجمع الإسماعيلية الطبي اليوم حول النمو السكاني وخطورته على التهام التنمية وكافة الجهود نحو حياة افضل.





وقالت لميس خلال برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة أون أى : " إحنا دلوقتي بنتكلم على معدل نمو سكاني في حدود 1.8% -1.9% بينما قال الرئيس في كلمته أننا نستهدف أن نقلص هذا المعدل حتى 1% حيث أن الزيادة السكانية الان تعادل 2 مليون نسمة في السنة الواحدة .





وتابعت لميس الحديدي قائلة : " إزاي هتفضل نكمل بالشكل ده ؟ الموضوع برمته يحتاج أن تصل هذه الرسالة إلى الناس ليس فقط دور الدولة في حملات التوعية أو تضاعف مراكز تنظيم الاسرة القضية لم تعد الاولاد ياكلوا إيه ؟ الاهم إنهم ياكلوا إيه عشان صحتو تبقى كويسة ؟ يعالج كيف حتى تكون صحته جيدة أو وكيف يتعلم ؟ لازم يتعلم أكتر ويلاقي شغل أفضل مش معقول في الاخر نسرحهم يبيعوا مناد يل أو يشتغلوا في غيط ؟.



