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توك شو

بيتي.. شطة: بشجع الأهلي وممكن السودانيين يزعلوا مني ..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:54 م
شطا
شطا
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هاني حسين
قال عبد المنعم شطة، لاعب النادي الأهلي السابق، إنه متواجد في اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن "الانتخابات تجرى في مارس المقبل، ونأمل أن يتدارك الاتحاد الأفريقي الإخفاقات التي وقع فيها".

وأضاف عبدالمنعم شطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "أشجع النادي الأهلي في مباراته أمام المريخ السوداني".

وتابع عبد المنعم شطة "ممكن السودانيين يزعلوا مني، أنا أهلاوي قلبا وقالبا، وأنا منتمٍ للنادي الأهلي لأنه بيتي".

وأكد "النادي الأهلي يتأثر بغيابات كثيرة في مباراته المقامة حاليا أمام المريخ السوداني، ولكن الأهلي لديه روح معنوية مرتفعة؛ بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية".
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