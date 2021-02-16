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فن

هشام ماجد يحضر كواليس تصوير مسلسل في بيتنا روبوت

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:13 م
هشام ماجد وهشام جمال
هشام ماجد وهشام جمال وليلى زاهر
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مصطفى كرم

شارك المنتج هشام جمال جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام من كواليس تصوير مسلسل "في بيتنا روبوت" بحضور الفنان هشام ماجد.

‬‏وعلق هشام جمال على الصورة قائلا "‪يا شوووما مش عارف اشكرك ازاي بجد انك نورتنا في المسلسل والف الف مبرووووك على اللعبة بنحبك يا شوووما️.


ويشارك هشام جمال فى مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهرو ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.    


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