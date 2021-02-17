لمدة 10 ساعات .. قطع المياه عن مدينة الأمل بالقاهرة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (مدينة الأمل عزبة الهجانة سابقآ بجميع مراحلها المختلفة)، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح ،غدا، الخميس 18/2/2021 وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم ولمدة 10 ساعات؛ نظرا لأعمال تنفيذ اعمال كوبرى المعصراوى بمنطقة عزبة الهجانة، والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600مم المتعارض مع أعمال الكوبرى.







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وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.