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فن

كارمن سليمان لزوجها ...انت حولي وقوتي وكل شيء.. شاهد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:55 م
كارمن سليمان وزوجها
كارمن سليمان وزوجها
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مصطفى كرم

نشرت الفنانة كارمن سليمان عبر حسابها على انستجرام مجموعة من الصور لها مع زوجها الملحن مصطفى جاد

وعلقت كارمن سليمان على الصور قائلة "انت حولي وقوتي وكل شيء".

وحققت أغنية "الذكرى الشتوية" لـ كارمن سليمان، 700 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 28 يناير الماضي.

وتقول كلمات الأغنية: "ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية".

فـ ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية".

"الذكرى الشتوية" كلمات باسم عادل، وألحان تامر علي، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف، تسجيل صوت ماهر صلاح.

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