ظهور سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا.. قلق من العلماء بشأن المتغير.. الوباء يضع جونسون في خطر الرحيل.. وهجوم ضار على الحكومة ورئيسها

* ما علاقة المتغير البريطاني الجديد بنظيريه الجنوب أفريقي والبرازيلي

* العلماء لم يحددوا بعد منشأ الحالات المصابة بالسلالة الجديدة

* الجارديان: طريقة جونسون تقوده إلى الرحيل عن منصبه





حدد العلماء متغيرا (سلالة) جديدًا آخر من فيروس كورونا في بريطانيا والذي يحتمل أن يكون مقلقًا بشأن طفرات الفيروس.





وبحسب تقرير شبكة "سكاي" البريطانية، يحتوي B.1.525 ، المتغير الجديد، على تغيير جيني يسمى E484K والذي يوجد أيضًا في المتغيرات البرازيلية وجنوب إفريقيا.





قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) إنه لا يوجد دليل على أن الطفرات في المتغير الجديد تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال أو يسبب مرضًا شديدًا.





أظهرت الدراسات المعملية أن الفيروسات التي تحمل طفرة E484K يمكنها الهروب من الدفاعات البشرية، مما يجعلها أكثر كفاءة في التهرب من المناعة الطبيعية والمناعة التي يسببها اللقاح.





وقالت PHE إنه تم تحديد 38 حالة تشمل B.1.525 حتى الآن في المملكة المتحدة، بعد دراسة العينات التي يعود تاريخها إلى ديسمبر.





ليس من الواضح أين تم العثور على الحالات في المملكة المتحدة، أو بؤرة التفشي.





قال الخبراء إن المتغير له تغييرات في مادته الجينية تجعله مشابهًا لمتغير كينت، وهو الفيروس السائد في المملكة المتحدة.





رصد B.1.525 أيضًا في بلدان أخرى، بما في ذلك أستراليا والدنمارك ونيجيريا والولايات المتحدة.





قالت البروفيسور إيفون دويل، المدير الطبي في PHE:"تراقب PHE البيانات حول المتغيرات الناشئة عن كثب ويتم إجراء تدخلات الصحة العامة عند الضرورة، مثل الاختبارات الإضافية وتعزيز تتبع الاتصال".





لا يوجد حاليًا أي دليل على أن هذه المجموعة من الطفرات تسبب أصابة أكثر حدة أو زيادة قابلية الانتقال.





وأضافت إن "أفضل طريقة لوقف انتشار الفيروس هي اتباع نصائح الصحة العامة - اغسل يديك ، وارتداء غطاء للوجه وحافظ على مسافة بينك وبين الآخرين. أثناء الإغلاق ، من المهم أن يبقى الناس في منازلهم حيثما أمكن ذلك".





قال الدكتور سيمون كلارك، الأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة الخلوية بجامعة ريدينج، لصحيفة "الجارديان" إن وجود طفرة E484K كان معروفًا في متغير جنوب إفريقيا لمنح درجة من المقاومة لبعض اللقاحات.





وأضاف:"لا نعرف بعد مدى انتشار هذا النوع (الجديد)، ولكن إذا نجح، فيمكن افتراض أن المناعة من أي لقاح أو عدوى سابقة ستضعف".





قال الدكتور كلارك إنه يجب تضمين B.1.525 في الجهود المبذولة لتعزيز الاختبار لالتقاط المتغيرات المثيرة للقلق.





تشمل المتغيرات الجديدة الأخرى المثيرة للقلق في بريطانيا المتغير الجنوب أفريقي، مع تسجيل 202 حالة، ومتغير بريستول، مع 22 حالة.





متغير تم تحديده لأول مرة في ليفربول، والذي أطلق عليه PHE كمتغير قيد التحقيق (VUI)، سجل حاليًا 56 حالة.





يعمل العلماء بالفعل على لقاحات جديدة لاستهداف متغيرات فيروس كورونا ، والتي قد يصبح بعضها متاحًا خلال الخريف.





كورونا تضع جونسون في مرمى النيران





نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، يوم الاثنين، تقريرا عن إدارة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للبلاد خلال جائحة فيروس كورونا.





وقالت الصحيفة إن جونسون تعهد برفع مستوى الجدار الأحمر في بريطانيا وإضفاء اللون الأخضر على البلاد - أي تحسين الأوضاع في بريطانيا - من خلال اتباع نموذج في الحكم خذل بريطانيا على مدى عقود.





وأضافت الصحيفة أن "بوريس جونسون يفضل التلاعب بالكلمات أكثر من التفاصيل السياسية، وهذه ستكون مشكلة في المستقبل، لأنه لا يمكن لأي قدر من الإلهاء أن يخفي المجموعة المعقدة والمتضاربة من الاحتياجات والمصالح الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج إلى التوفيق فيما بينها لوضع سياسة فعالة في بريطانيا المنقسمة بشدة حاليًا".





وتابعت: "يقع على عاتق حكومة جونسون أربع مهام، وهي التقليل من التداعيات الاقتصادية والصحية للوباء، والوفاء بوعود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووضع البلاد على مسار تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإصلا البلاد التي تدهورت أحوالها الاقتصادية منذ الأزمة المالية العالمية".





وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون "غسل سمعته في الصابون الأخضر، حينما أدعى أن البريطانيين سيستقلون طائرات خالية من الكربون، وسيتم نقلهم بواسطة قطارات تعمل بالهيدروجين بحلول عام 2030"، موضحة أن المشكلة الأكثر أهمية أمام حكومة جونسون الآن هي الخروج من الوباء.





واعتبرت الصحيفة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لجونسون كانت مجرد حملة للظهور بأنه كسر قواعد كانت محظورة، ولم يكن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بالنسبة له طريقة للحكم، مشيرة إلى أن ليزي ناندي، العضوة بحزب العمال البريطاني، ذكرت في وقائق ميزانية العام الماضي، أن جونسون يحكم البلاد بنموذج فاشل خذل بريطانيا على مدار الأربعين عامًا الماضية.





واختتمت الصحيفة مقالها قائلة: "إن جونسون تظاهر بأنه قائد بإنجيل جديد. لا ينبغي أن يتفاجئ رئيس الوزراء إذا رأى الشعب عاجلًا أم آجلًا أنه يريد منه ترك معبده والذهاب إلى كنيسة أخرى".