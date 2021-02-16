روبرت يربي عقارب وثعابين وحرابي وصقور: باعتبرهم ولادي .. فيديو وصور

دفعه حبه ومشاهدته للحيوانات المفترسة منذ صغره في التلفزيون إلى تربيتها وتدريبها، حيث اصطاد بنفسه وربي أفعى كوبرا منذ أن كان في التاسعة من عمره رغم معارضة أهله الشديدة لشغه بهذه الحيوانات الزاحفة في البداية.





يقول روبرت بخيت، صاحب الـ 20 عاما لموقع " صدى البلد": "من وأنا عندي 9 سنين، بحب تربية الحيوانات المفترسة جدًا من ثعابين غير سامة وللزينة وعقارب وحرابي وسحالي وصقور وسلحفات وبشارك بيهم في مسابقات".





"ما بخفش منهم وبعتبرهم ولادي" .. بهذه الكلمات يعبر روبرت ابن محافظة الإسكندرية عن شعوره تجاه هذه الحيوانات الشرسة والتي تدرب جيدًا على التعامل معها من قبائل بمحافظات مطروح وسيناء.





يؤكد كلام روبرت استماع الصقر الوحيد الذي يمتكله الآن، وهو " كيرا" لكلامه فعندما يطلب منه التحرك يمينًا أو يسارًا؛ يفعل ذلك، وعن كيفية غذائه يضيف: " أضع له لحوم الطيور أو الأرانب أو السمان وإن كبر سنه أطلقته للطير؛ ومنهم من يعود لي ومنهم من لا يعود".





يشجع روبرت من يحب تربية هذه الحيوانات ولديه قدرة على التعامل معها على الأقدام على هذه الخطوة دون تردد؛ معلقًا: "الحيوانات دي طيبة وحنينة ونعمة من ربنا، وبحاول دائمًا أوفر ليهم البيئة المناسبة، ونفسي احافظ على أكبر عدد منهم من خلال محمية مستقبلًا".







