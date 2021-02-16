وفد طلاب جامعة عين شمس يشارك رئيس الجمهورية افتتاح عدد من المستشفيات العسكرية عبر الفيديو كونفرانس

إفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، عددا من المنشآت الطبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة وفد من طلاب جامعة عين شمس وذلك تحت رعاية أ. د محمود المتيني رئيس الجامعة، و د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أ.د هشام تمراز

نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة ، و إشراف العقيد أحمد عبد الجواد علام مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس.

حيث نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع جامعة عين شمس مشاركة وفد طلاب الجامعة.





وجاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للإرتقاء بمستوى الوعي ورفع روح الولاء والإنتماء لدي طلاب الجامعات بالمشاركة في إفتتاح المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية .





وشملت إفتتاحات اليوم علي أربعة مستشفيات عسكرية جديدة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس و هم مستشفى الزقازيق العسكري ، و مستشفى دمنهور العسكري ، و مستشفى النرجس العسكري ، ومستشفى الياسمين العسكري بمشاركة طلاب جامعة عين شمس.





كما شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إفتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية ، و ذلك ضمن

عدد من المشروعات في قطاع الصحة ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، وعدد من الوزراء